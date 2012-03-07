به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر، توضیحاتی را در رابطه با ارایه سبد کالایی به کارمندان دولت به شرح ذیل اعلام کرد:

در سال جاری، بر اساس تصویب دولت محترم، سبد کالایی توسط دستگاههای اجرایی به صورت غیرمتمرکز اجرا می‌شود و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا تامین کالاهای اساسی در سبد کالایی است و بر این اساس، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف شده تا برنج، روغن، شکر و مرغ را از محل ذخایر موجود در دسترس دستگاههای متقاضی قرار دهد.

دزارت صنعت ،معدن و تجارت آمادگی دارد برای تامین سایر اقلام نظیر کره، پنیر، رب گوجه فرنگی، ماکارونی و تن‌ماهی نیز هماهنگی‌های مورد لزوم را با انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی ذیربط معمول کند تا این اقلام در اسرع وقت و با قیمت درب واحد تولیدی، در دسترس دستگاههای متقاضی قرار گیرد.

دولت یارانه مربوط به سبد کالایی را به صورت کامل در بودجه دستگاهها و تحت عنوان بخش رفاهی بودجه آنان پیش‌بینی شده است و کارمندان و پرسنل تحت پوشش، هیچ بهایی برای دریافت سبد کالایی پرداخت نخواهند کرد.