نواختن زنگ نیکوکاری در مدارس دماوند/ شهرکهای جدید دماوند مسجد ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور دست ‏اندرکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند، در یکی از مدارس با حضور امام جمعه، فرماندار و برخی دیگر مسئولان محلی به صورت نمادین در مدرسه خواهران بابائیان منطقه گیلاوند برگزار شد.

همچنین اجرای برنامه های متنوعی همچون سرودخوانی دانش‏آموزان با موضوع نیکوکاری، اجرای دکلمه و هنرنمایی دانش ‏آموزان به صورت جنبی در مراسم نواخت زنگ نیکوکاری شهرستان دماوند برگزار شد.

برگزاری گفتمان دانشجویی با موضوع نحله های انحرافی در فیروزکوه

گفتمان دانشجویی و طلاب علوم حوزوی با موضوع نحله ‌های انحرافی توسط اداره تبلیغات اسلامی فیروزکوه برگزار شد.

استاد این گفتمان نحله را به معنای دین و مذهب دانست و بیان کرد: فرقه ها و نحله ‌های انحرافی، یکی از تهدیدهای اساسی هستند که در کمین جوانانند، این جریانات بسیار فعال شده‌اند و شبکه های ماهواره ای پشتیبان آنان هستند و برای مقابله با این جریانات، باید کار فرهنگی به صورت جدی انجام پذیرد.

ابوالفضل مستقیمان افزود: عرفانهای نوظهور، ریشه در اخلاق حیوانی انسان دارد و از این رو باید تلاش شود تا با تقویت فضایل، رذایل را از بین برد.

وی گفت: این فرقه ها در موارد بسیاری، اقدام به فعالیتهای جاسوسی در داخل کشور و به انحراف کشیدن جوانان و براندازی بنیانهای خانواده می‌کنند.

وی ادامه داد: باید والدین را نسبت به این مسائل حساس کرده و آنان را از جنبه های مختلف جریانات انحرافی آگاه کنیم تا بدین صورت جوانان در مقابل آسیبها، مصونیت بیشتری پیدا کنند.

شهرکهای احداث شده در دماوند مسجد ندارند

مدیر حوزه 16 مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران از فقدان مسجد در شهرکهای احداث شده در شهرستان دماوند گلایه کرد.

حجت‏الاسلام محسن کرمانی اظهار داشت: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، چند شهرک مسکونی در دماوند احداث شد؛ اما هیچ ‏یک از این مراکز جمعیتی صاحب مسجدی درخور شأن مردم این دیار نشدند.

وی ادامه داد: چندین حسینیه و مرکز مذهبی در این شهرکها در سه دهه گذشته ایجاد شد اما این اماکن کاستی فضای معنوی مسجد را نمی‏توانند جبران کنند.

اختصاص اراضی برای احداث مساجد در مسکن مهر شرق

کرمانی از اختصاص اراضی در طرحهای مسکن مهر شمال شرق استان تهران برای احداث مساجد خبر داد و عنوان کرد: مناطق مختلفی از شمال شرق استان تهران نظیر پردیس، رودهن، دماوند و فیروزکوه شاهد اجرای طرحهای مسکن مهر هستند.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز مبرم به وجود مساجد در این مناطق، پیگیریهای لازم انجام و دستکم اراضی مورد نیاز به منظور ساخت این اماکن متبرکه پیش بینی شد.

جلسه هماهنگی ستاد استقبال از بهار در شهرداری دماوند برگزار شد

جلسه هماهنگی ستاد استقبال از بهار در شهرداری دماوند با حضور شهردار این منطقه تشکیل شد.

شهردار دماوند با تأکید بر خوش سلیقگی ایرانی برای انطباق آغاز سال نو با شروع رویش و زایش طبیعت اعلام داشت: همانطور که در زندگی شخصی همه مردم در آستانه سال نو، به دنبال خانه تکانی هستند، ما هم به عنوان متولی مدیریت شهری باید ضمن رفت و روب کلی و اساسی در پی پیرایش و آراستگی شهر باشیم.

مرتضی همتی افزود: هدف از تشکیل ستاد استقبال از بهار نیز دستیابی به همین هدف است و در این راستا دو گروه هدف تعریف می شوند که یکی شهروندان ما و دیگری گردشگران نوروزی هستند که یا از شهرها عبور می کنند یا برای مدتی در آن اقامت خواهند داشت.

وی گفت: بنابراین بایستی با تلاش مضاعف برای رسیدن به این مهم برنامه ریزی شود و با سعی و همت علاوه بر وظایف جاری و ذاتی با برنامه های فوق العاده به استقبال بهار رفته و شهری پاکیزه و شاداب برای شهروندان فراهم کرد.