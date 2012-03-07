دانشجویان مشتاق حضور در مناطق عملیاتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش بستاک پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی با ستاد مرکزی راهیان نور کشور در پادگان محمودوند اهواز اظهار کرد: هدف اصلی در راه اندازی راهیان نور و وارد کردن دانشجویان در این بخش اصلاح باورهای نسل جدید برای جانفشانی برای کشور و اعتلای نام اسلام است.

وی افزود: برای هدایت علایق و باورهای دانشجویان بهترین روش در شرایط فعلی، اردوی راهیان نور است و در کنار این کار، برای مقابله با جنگ نرم دشمن که در چند سال اخیر شدت فراوانی یافته است نیز روش مناسبی است.



بستاک عنوان کرد: برای حضور دانشجویان در مناطق عملیاتی باید ستاد مرکزی راهیان نور و وزارت علوم وحدت مناسبی ایجاد شود چون مخاطبان ما زیاد هستند و باید هماهنگی لازم وجود داشته باشد.



مسئول راهیان نور بسیج دانشجویی کشور تصریح کرد: امسال 200 هزار دانشجو در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام می شوند ولی اشتیاق برای حضور در سرزمینهای راهیان نور در بین کل دو میلیون دانشجوی سراسر کشور فراوان است به گونه ای که امسال مجبور به قرعه کشی بین دانشجویان ثبت نام شده برای حضور در راهیان نور شدیم.



بستاک گفت: هزینه اعزام هر دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب کشور 130 تا 150 هزار تومان است.

