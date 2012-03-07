سندیکای داروهای انسانی نسبت به قطع تولید دارو هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سندیکا در نامه خود ضمن یادآوری این موضوع که هم اینک بالغ بر 96 درصد داروی مورد نیاز کشور به لحاظ عددی در داخل و توسط حدود 75 کارخانه تولید و عرضه می شود، اعلام کرد که واحدهای داروسازی کشور به طور جدی با مشکل تامین منابع مالی اعم از ریالی و ارزی جهت واردات مواد اولیه و موثره مواجه هستند.

سندیکا در ادامه ، به معاون ارزی بانک مرکزی هشدار داده است: ذخایر و موجودی انبارهای مواد اولیه واحدهای داروسازی کشور بزودی به اتمام خواهد رسید و نبود حتی یک ماده موثره و اولیه موجب عدم امکان تولید اقلام دارویی می گردد و این مسئله به طور جدی سلامت جامعه را مورد تهدید قرار خواهد داد.

در پایان این نامه که به امضای هفت تن اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی رسیده ، از معاون ارزی بانک مرکزی درخواست شده است، خارج از مقررات معمول و دست و پاگیر اداری و بصورت بسیار ویژه ، اقدام مقتضی انجام و در اسرع وقت جهت ارائه توضیحات و چاره اندیشی های لازم ، جلسه ای با حضور هیات مدیره این سندیکا که نمایندگان تمامی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان داروی کشور می باشند ، تشکیل شود.

این درحالی است که پنج روز پس از ارسال این نامه از سوی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ، اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ایران در پاسخ به درخواست سندیکا، اعلام کرد که با توجه به توافقات به عمل آمده در جلسه 17 بهمن ماه امسال در دفتر معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، مراتب جهت رسیدگی و اقدام لازم به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت منعکس شود.

از سوی دیگر ، گزارشهای رسیده حاکی از آن است که تاکنون اقدامات بانک مرکزی منجر به حل مشکل تامین منابع ارزی صنایع دارویی نشده است.