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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

کردی به مهر خبر داد:

آماده باش آتش نشانی کرمان در چهارشنبه سوری/ مواد محترقه غیراستاندارد هستند

آماده باش آتش نشانی کرمان در چهارشنبه سوری/ مواد محترقه غیراستاندارد هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آتش نشانی کرمان از آمادگی کامل آتش نشانی کرمان برای چهارشنبه آخر سال خبر داد.

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیروی های آتش نشانی کرمان از 22 اسفند ماه تا 14 فرودین در آماده باش کامل به سر می برند افزود: تمامی مواد آتش زا و منفجره خطر آفرین و غیر استاندارد هستند که بهتر است از آنها استفاده نشود.

این مسئول گفت: خودروهای آتش نشانی نیز در شب چهارشنبه سوری برای اطفای حریق و جلوگیری از بروز حادثه در میادین و چهار راه و ماکن های شلوغ شهر کرمان مستقر می شوند.

وی ابراز داشت: با آگاه سازی مردم و جوانان از خطرات استفاده از مواد محترقه و آتش زا می توان حوادث ناگوار در چهارشنبه سوری را کاهش داد.

کردی با اشاره به وقوع دو حادثه آتش سوزی در چهارشنبه سوری سال گذشته در کرمان گفت: خوشبختانه این آمار روند رو به کاهشی را طی می کند که این نشان از آگاهی بالای مردم دارد.

این مسئول با اشاره به نقش خانواده در جلوگیری از بروز حوادث ناگوار در چهارشنبه آخر سال گفت: استفاده از مواد محترقه گاه حوادث غیر قابل جبرانی را به وجود می آورد.

وی تصریح کرد: تمام تلاش خود را می کنیم تا مراسم چهارشنبه سوری آرام و امنی داشته باشیم.

کد مطلب 1554280

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