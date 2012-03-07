  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

یگانه به مهر خبرداد؛

ورود 10 تا 15 تن گوشت منجمد به بازار/ کنترل تاریخ‌مصرف گوشت‌های وارداتی

ورود 10 تا 15 تن گوشت منجمد به بازار/ کنترل تاریخ‌مصرف گوشت‌های وارداتی

عضو ستاد تنظیم بازار از ورود 10 تا 15 هزار تن گوشت منجمد به بازار خبرداد و گفت: سازمان دامپزشکی، تاریخ مصرف تمامی گوشت‌های منجمد وارداتی را کنترل می‌کند و مردم با خیال راحت به مصرف آن بپردازند.

صمد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه سلامت گوشت‌های وارداتی به شدت تحت کنترل است، گفت: گوشت منجمد تاریخ مصرف گذشته وارد بازار نشده است و مردم مطمئن باشند که کنترل‌های لازم در این رابطه انجام خواهد شد.

عضو ستاد تنظیم بازار افزود: تاریخ مصرف گوشت‌های وارداتی به بازار حداقل 3 تا 4 ماه است و بعضا تا 8 ماه نیز تاریخ مصرف دارند، بنابراین شایعاتی مبنی بر اینکه گوشت وارداتی تاریخ‌مصرف گذشته به بازار وارد شده است، صحت ندارد و همه چیز به لحاظ سلامت گوشت وارداتی، تحت کنترل سازمان دامپزشکی است.

وی تصریح کرد: 10 تا 15 هزار تن گوشت منجمد وارداتی در بازار توزیع شده است که در زمان ترخیص آنها از گمرک، حتما به لحاظ سلامتی چک شده‌اند.

کد مطلب 1554284

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها