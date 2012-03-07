صمد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه سلامت گوشت‌های وارداتی به شدت تحت کنترل است، گفت: گوشت منجمد تاریخ مصرف گذشته وارد بازار نشده است و مردم مطمئن باشند که کنترل‌های لازم در این رابطه انجام خواهد شد.

عضو ستاد تنظیم بازار افزود: تاریخ مصرف گوشت‌های وارداتی به بازار حداقل 3 تا 4 ماه است و بعضا تا 8 ماه نیز تاریخ مصرف دارند، بنابراین شایعاتی مبنی بر اینکه گوشت وارداتی تاریخ‌مصرف گذشته به بازار وارد شده است، صحت ندارد و همه چیز به لحاظ سلامت گوشت وارداتی، تحت کنترل سازمان دامپزشکی است.

وی تصریح کرد: 10 تا 15 هزار تن گوشت منجمد وارداتی در بازار توزیع شده است که در زمان ترخیص آنها از گمرک، حتما به لحاظ سلامتی چک شده‌اند.