به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده شریفی افزود: این همایش صبح چهارشنبه و به منظور افزایش آگاهی مردم در خصوص نقش تغذیه در سلامت افراد جامعه، از سوی شبکه بهداشت شهرستان ری در منطقه قیامدشت برگزار شد.

وی بیان داشت: در این جشنواره، مردم منطقه قیامدشت و رابطان بهداشتی با طبخ غذاهای مختلف از جمله غذاهای محلی خاص مناطق مختلف ایران آشنا شدند.

گفتنی است این همایش به همت مسئولان پایگاه مشارکتی شماره چهار منطقه و با حضور بخشدار و امام جمعه قیامدشت از توابع شهرستان ری برگزار شد.

بانوان شورایار منطقه 20 مدیر خانه های تسنیم شدند

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران در جمع مدیران محلات و بانوان رابط شورایار منطقه 20 با اشاره به راه اندازی 22 خانه تسنیم، بانوان رابط شورایار را به عنوان مدیران خانه های تسنیم معرفی کرد.

نرگس معدنی پور در جمع مدیران محلات و بانوان شورایار منطقه 20 با اشاره به راه اندازی خانه های تسنیم در سطح محلات این منطقه گفت: بانوان رابط شورایار می توانند رابطان خانه های تسنیم نیز باشند که تحقق این امر موجب تسریع درعملیاتی شدن فعالیتهای خانه های تسنیم می شود.

وی برقراری تعامل بیشتر مدیر محله با سایر نهادهای محله را از برکتهای فعالیت خانه های تسنیم برشمرد و افزود: فعالیتهای مورد اشاره خانه تسنیم با اولویت بندی مدیران محلات و رابطان خانه های تسنیم با توجه به مقتضیات هر محله اجرا می شود.

معدنی پور عملکرد اداره بانوان شهرداری منطقه 20 و زیرساختهای موجود در منطقه را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: شهرری به عنوان قطب فرهنگی و مذهبی شهر تهران نیازمند زیرساختهای بیشتری از جمله توسعه مجموعه شهربانو و مراکز مهارت آموزی کوثر است.

ناشنوایان جنوب تهران آموزش کاشت نهال می بینند

به منظور ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز ناشنوایان منطقه 20 آموزش کاشت نهال می بینند.

به مناسبت هفته منابع طبیعی و به منظور ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز مراسم آموزش و کاشت نهال به ناشنوایان این منطقه در مدرسه ناشنوایان الهام واقع درشهرداری ناحیه دو برگزار شد.

گفتنی است کارشناسان کشاورزی به کمک مدرسان ناشنوایان به آموزش نحوه کاشت نهال به ناشنوایان پرداختند و در محوطه بیرونی مدرسه اقدام به کاشت 50 نهال کردند.

همچنین این کارگاه با حضور شهردار، رئیس و کارشناسان اداره اجتماعی و فضای سبز ناحیه دو شهرداری منطقه 20 برگزار شد.