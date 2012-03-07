به گزارش خبرگزاری مهر، پال اسپراکمن استاد دانشگاه نیوجرسی آمریکا و مترجم کتاب‌های دفاع مقدس، ترجمه کتاب «دا» به زبان انگلیسی را تمام کرده و قرار است ترجمه خود از کتاب «دا» را در این سفر ارائه کند.

این استاد دانشگاه نیوجرسی آمریکا به مدت 10 روز در ایران اقامت خواهد داشت که در این مدت علاوه بر سخنرانی و دیدار با مسئولان حوزه هنری به ارائه برنامه‌هایی خود خواهد پرداخت.

همچنین نشست‌های مختلفی در طول مدت حضور این استاد شددانشگاه پیش‌بینی ه که عبارتند از کارگاه «طنز و طنزنویسی» با حضور طنزنویسان جوان، «بررسی ویژگی‌هایی که کتاب‌های دفاع مقدس باید برای ترجمه داشته باشد» با حضور نویسندگان این حوزه، «بررسی فرایند ترجمه و انتشار کتاب‌ها ادبیات دفاع مقدسی که تاکنون توسط وی ترجمه شده است با حضور مدیران حوزه هنری، بررسی «فرایند ترجمه کتاب در آمریکا و اینکه این کتاب‌ها در چه تعدادی منتشر می‌شود و میزان استقبال مخاطبان از این کتاب‌ها».

گفتنی است اسپراکمن تا به حال آثاری همچون «سفر به گرای 270 درجه» نوشته احمد دهقان، «شطرنج با ماشین قیامت» و «داستان‌های شهرجنگی» نوشته حبیب احمدزاده و کتاب «اسماعیل» نوشته امیرحسین فردی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است.