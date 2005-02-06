نظرات متفاوت بين ما و مشاركت به معني اختلاف نيست// عدم اجماع در هر دو جناح طبيعي است اما هرجا رخ دهد تعيين كننده است // هاشمي حتي اگر بيايد انتخاب سازمان مجاهدين نيست

وي درپاسخ به اين سئوال خبرنگار خبرگزاري مهر كه " شنيده مي شود ميان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي وجبهه مشاركت برسرانتخاب محمدرضاخاتمي و حتي برخي ازاعضاي كابينه و كميته هاي شش گانه تشكيل شده در ستاد انتخاباتي معين اختلاف نظر شديدي وجود دارد" گفت : من هر نوع اختلاف بين سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت را تكذيب مي كنم .

وي افزود : ممكن است سازمان ومشاركت نظرات خاصي داشته باشند اما اينها اختلاف نيست بلكه در يك تشكيلات هم ممكن است دو نظر متفاوت وجود داشته باشد و جمع بندي هر چه شد بايد انجام شود، ازسوي ديگر انتخاب اعضاي كابينه توسط آقاي معين انجام مي شود وهيچكدام از گروهها در اين زمينه سعي نمي كنند كه موضوعي را به وي تحميل كنند وبالاخره اگرپيشنهادي ارائه مي شود يا قبول مي شود يا رد ، اين امر ازاختيارات خود كانديداست.

دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درپاسخ به اينكه مسئولين كميته هايي كه تشكيل شده وحتي سخنگو نيز ازاعضاي جبهه مشاركت هستند گفت: تعداد افرادي كه مشاركت مي توانست پيشنهاد كند بيشتر بود وچون اعضاي سازمان درگيركاراجرايي هستند ممكن بودفرصت كافي نداشته باشند والبته اين مسئله چندان مهم نيست كه بخواهد بعنوان يك اختلاف بين سازمان ومشاركت مطرح شود و قابل بحث باشد.

سلامتي در پاسخ به اينكه در شرايط فعلي بيشتر امورستاد انتخاباتي معين دراختيارمشاركت است گفت: خيراينگونه نيست ونبايد به اين شكل تلقي كرد، خيلي ازافرادي كه درمشاركت هستند مورد قبول اعضاي سازمان مجاهدين هستند درنتيجه اگراحيانا تعداد مشاركتي ها بيشتراست به معناي اختلاف نظرنيست .

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر"، درخصوص جدي شدن حضورهاشمي رفسنجاني درانتخابات نهم رياست جمهوري وحمايت احتمالي اين سازمان ازوي گفت: تاكنون نظر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي فقط آقاي معين بوده واين تصميم تغييرنمي كند.

سلامتي در عين حال گفت : عليرغم اعلام معين وحمايت ازكانديداتوري او، سازمان مجاهدين نيزمانند سايرگروههاي دوم خردادي اين مسئله رامطرح كرده است كه اگرجبهه دوم خرداد با يك فرمول قابل قبولي به اجماع رسيد ما نيزبا اجماع موافق هستيم.

اين در حالي است كه پيش از اين مسوول تشكيلات سازمان مجاهدين در استان مركزي تنها كانديد اصلاحات را معين برشمرده بود و مجمع روحانيون مبارز را در جبهه دوم خرداد تنها ناميده بود. از سوي ديگر برخي احزاب دوم خردادي به سوي كانديداي اختصاصي حركت كرده و افرادي نظير مهر عليزاده نيز بصورت فردي و مستقل اعلام كانديداتوري كرده اند.

وي درخصوص اظهارات قبلي خود و بهزاد نبوي عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين مبني براينكه ورود هاشمي مي تواند به نفع اصلاح طلبان باشد ؛ گفت: ما همواره اعلام كرده ايم هركس درعرصه انتخابات كانديدا مي شود نماينده اقشاري ازجامعه است و مي توانند انگيزه وتحركي را درمشاركت حداكثري مردم ايجاد كند ولذا ازاين لحاظ ما ازحضورآقاي هاشمي رفسنجاني استقبال كرديم و اين بدين معنا نيست كه سازمان مجاهدين حتما آقاي هاشمي را كانديداي خود مي كند.

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در پاسخ به اين سئوال كه درصورت ورود هاشمي به عرصه انتخابات آيا بررسي اين حضور از سوي سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت منتفي است ؛ گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم بله.

وي اظهارداشت : تصميم سازمان مجاهدين وجبهه مشاركت اين است كه با دكترمعين تا پايان انتخابات همراهي كند اما اگركل جبهه اصلاحات به يك جمع بندي قابل قبولي برسد ما نيزاين جمع بندي را مي پذيريم.

سلامتي درباره انتخاب دبير كل جبهه مشاركت به عنوان معاون اول معين و تاثيراين انتخاب درجلب آراي مردم واينكه چرا عليرغم توافقات قبلي بهزاد نبوي به اين سمت منصوب نشد، گفت: اين سوال را ازمن نپرسيد ، آقاي آرمين دراين خصوص مصاحبه كرده اند ونيازي نيست كه من ديگر پاسخ بدهم.

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درخصوص احتمال اجماع اصلاح طلبان بريك كانديدا گفت: همه گروههاي دوم خرداد علاقمند هستند كه به اجماع برسند ودنبال راه حل هايي نيزهستند وهنوز خيلي زود است كه بگوييم به اجماع نمي رسند واختلاف نظر باقي خواهد بود.

وي متذكر شد: اگرگروههاي دوم خردادي به اجماع نرسند اتفاق مهمي نيفتاده است زيرا حدود 19 گروه درجبهه دوم خرداد فعال هستندوهركدام نظرات خاص خود را دارند و نبايد انتظار داشت كه به سادگي به وحدت نظردرمسائلي مثل اعلام كانديداي واحد رياست جمهوري برسند اما وقتي همه در مسير اجماع حركت مي كنند اميدواري را زياد ميكند.

سلامتي خاطر نشان كرد: عدم اجماع در دوم خرداد آراء كانديداها را كاهش مي دهد وهمين مسئله به گروهها انگيزه مي دهد تا به وحدت نظر برسند.

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درخصوص اجماع اصولگرايان روي كانديداي واحد نيزگفت: آنها هم همين حالت را دارند وقتي چندين گروه مي خواهند كه به نظر واحد برسند ساده نيست زيرا ما فاقد احزاب قدرتمندهستيم كه بتوانند با فراگيري و قدرتمندي خود كانديداي مشخصي را معرفي كنند، لذا به راحتي نبايد انتظار داشت كه به راحتي به وحدت نظر برسند.

وي اضافه كرد: البته اگرمحافظه كاران هم به وحدت نظر نرسند كه احتمال دارد نرسند اتفاق دورازانتظاري روي نداده وبايد اين مسئله را طبيعي تلقي كنيم كه اگر اين دوجبهه اصلاح طلبان و محافظه كاران به وحدت نظرنرسند يك مسئله عادي وطبيعي است و اگر اين اتفاق روي دهد كاربسيار مهمي انجام شده است .