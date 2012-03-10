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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۵۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: در آخرت از همه اعمال ریز و درشتی که در دنیا داشته‌ایم حسابرسی می‌شود، برای اینکه حسابرسی آن دنیا راحت بوده و از اعمال خود سربلند باشیم، خوب است در پایان هر روز، خودمان اعمالمان را حسابرسی کنیم تا با دقت نظر رفتار کرده، آخرتی خیر داشته باشیم.

آیه روز:

لِّلَّهِ ما فِی السَّمَاواتِ وَمَا فِی الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُم بِهِ اللّهُ فَیَغْفِرُ لِمَن یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ .

آنچه در آسمانها و زمین است از آنِ خداست‏. و اگر آنچه در دلهاى خود دارید، آشکار یا پنهان کنید، خداوند شما را به آن محاسبه مى‏کند؛ آنگاه هر که را بخواهد مى‏بخشد و هر که را بخواهد عذاب مى‏کند و خداوند بر هر چیزى تواناست‏.

سوره بقره، آیه 284

حدیث امروز:

پیامبر خدا(ص)

لایَکُونُ الرَّجُلُ مِنَ المُتَّقینَ حَتَّی یُحاسِبُ نَفسَهُ أشَدُّ مِن مُحاسَبَةِ الشَّریکِ شَریکَهُ.

آدمی از پرهیزکاران نمی شود مگر اینکه حسابرسی او از نفسش سخت تر از حساب کشیدن او از شریکش باشد.

وسایل الشیعه، ج16، ص96
 

کد مطلب 1554294

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