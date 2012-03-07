هفته فرهنگی ایران در اندونزی گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای شرکت در مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی ایران در اندونزی لحظاتی پیش وارد جاکارتا پایتخت این کشور شد.

سیدمحمد حسینی در فرودگاه جاکارتا مورد استقبال رسمی معاون وزیر فرهنگ و آموزش و شماری از مسئولان اندونزی و همچنین محمد فرازنده سفیر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران قرار است در سفر خود به اندونزی ضمن دیدار با برخی مقامات این کشور در کمیسیون مشترک دو کشور و همایش نقش ایران در تمدن اسلامی شرکت کند.

حسینی همچنین قرار است در همایش‌ها و نمایشگاههای مختلف مربوط به کشورهای آ س آن شرکت کند.

در آئین گشایش این همایش فرهنگی هنری جمعی از سفرای کشورهای خارجی ؛ مسئولان فرهنگی هنری و شماری از هنرمندان این کشور حضور داشتند.

وزرای فرهنگ دو کشور پس از گشایش نمایشگاه هفته فرهنگی از بخش‌های مختلف آن دیدن کردند.

ارائه و معرفی آثار فرهنگی و هنری، برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی، اجرای موسیقی سنتی ایرانی، نمایشگاه عکس، ایران امروز، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال از جمله بخش‌های مختلف این نمایشگاه است.

دیدار با مقامات اندونزی، شرکت در همایش‌های مختلف و بازدید از اماکن فرهنگی و تاریخی از جمله برنامه‌های سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در سفر به جاکارتا است.