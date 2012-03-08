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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۱

آقایی پور:

مردم برای دیدن آثار در حال محو جنگ عجله کنند

مردم برای دیدن آثار در حال محو جنگ عجله کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه مشترک راهیان نور کشور گفت: آثار واقعی جنگ در حال محو شدن هستند و مردم برای دیدن آنها باید عجله کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آقایی پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی با ستاد مرکزی راهیان نور کشور در پادگان محمودوند اهواز اظهار کرد: مردم ایران اگر قصد دارند آثار و بقایای هشت سال جنگ تحمیلی با ببیند باید امسال و در نهایت دوسال آینده به مناطق عملیاتی سفر کنند.

وی افزود: هشت سال جنگ تحمیلی در ابتدای راه انقلاب به ما تحمیل شد و ما در اوج مظلومیت با خون و گوشت و پوست خودمان از ذره ذره خاک ایران دفاع کردیم به همین دلیل این شرایط باعث خلق شدن آثار و اتفاقات بی نظیری شد.

آقایی پور ادامه داد: با گذشت این همه سال از پایان جنگ، آثار آن خواسته یا ناخواسته در حال محو شدن و در برخی مناطق، مینها در حال خنثی شدن و پاکسازی هستند تا زمینهای کشاورزی دوباره آباد شود و اینگونه آثار جنگ ناجوانمردانه ای که به ما تحمیل شدن در حال محو شدن است.

وی دانشجویان را افسران جنگ نرم دانست و گفت: حضور دانشجویان در سرزمینهای نور می تواند منشا اثرات فراوانی برای این نظام باشد.
کد مطلب 1554297

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