"خانه محمودی "در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عزیزی با بیان اینکه خانه محمودی که در روستای دولبین دهستان جوکندان بخش مرکزی شهرستان تالش شناسایی شد، متعلق به حوزه فرهنگی - معماری جلگه غرب گیلان است، افزود: این بنا بیش از 50 سال قدمت دارد و صاحب اولیه آن آقای عاکف محمودی بوده است.

وی اظهارداشت: از آنجا که این خانه برای اسکان خانواده ‌ای از طبقه خوش نشین ساخته شده است می ‌تواند معرف فرهنگ و معیشت این قشر از جامعه روستایی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: این خانه در یک طبقه ساخته شده و دارای یک اتاق و ایوان جلوی آن است، دیوارهای بنا زگالی و پوشش بام آن مطابق الگوهای بومی، لت است.

وی همچنین با بیان اینکه این بنا در سال 1388 در سایت موزه میراث فرهنگی گیلان دوباره چینی شده است.

موزه میراث روستایی در دل طبیعت جنگلی سراوان، روستاهای گیلان را با همان حال و هوای سرشار از صفا، محبت، دوستی و انسانیت در برابر دیدگان بازدید کنندگان قرار داده و این گذشته‌ پر‌خاطره و پر‌تجربه را در موزه‌ میراث روستایی حفظ کرده‌ تا پیوند‌ دهنده‌ نسل گذشته و حال و معرف گوشه‌ ای از فرهنگ و تاریخ استان باشد.

با گردش در این مجموعه و با دیدن انواع خانه‌ های روستایی واچینی و دوباره ‌چینی شده از 9 حوزه مختلف فرهنگی - معماری گیلان که خاطرات حدود 150 سال گذشته‌ را با خود به همراه دارند و نیز مشاهده‌ فعالیتهای روستائیان آن زمان بدون شک زندگی گذشته‌ نه چندان دور استان برای بازدید کنندگان زنده خواهد شد.