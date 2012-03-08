220 فقره جواز تاسیس صنعتی در گیلان صادر شد

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای بهره برداری از طرحهای مزبور افزون بر 11 هزار و 570 میلیارد ریال سرمایه گذاری برآورد شده و با راه اندازی این واحدها پنج هزار و 500 نفر مشغول بکار خواهند شد.

وی همچنین اظهارداشت: در این مدت 250 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در گیلان صادر شده است.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: برای راه اندازی این تعداد واحد صنعتی هزار و 626 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام گرفته و دو هزار و 780 نفر نیز در این واحدها مشغول به کار شدند.

وی افزود: این پروانه های صنعتی بیشتر در حوزه صنایع غذایی، محصولات فلزی، محصولات شیمیایی، کانی غیر فلزی و محصولات چوبی و سلولزی بودند.

منتظری تصریح کرد: طی این مدت 33 فقره جواز طرح توسعه نیز برای واحدهای صنعتی در استان صادر شده است.

وی یادآورشد: بر اساس این مجوزهای طرح توسعه، افزون بر هزار و 20 میلیارد ریال سرمایه گذاری برای توسعه فعالیت واحدهای مزبور انجام گرفته و بیش از هزار فرصت شغلی جدید نیز در این واحد ها ایجاد خواهد شد.