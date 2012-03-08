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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۲

آیت الله رمضانی:

مجلس نباید خانه حزب‌ها و گروه‌های سهم خواه از نظام باشد

مجلس نباید خانه حزب‌ها و گروه‌های سهم خواه از نظام باشد

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان گفت: مجلس شورای اسلامی نباید خانه حزب ها و گروه های سهم خواه از نظام باشد.

به گزارش خبرگزاری مر، آیت الله رضا رمضانی با اشاره به اینکه اگر گروه یا حزبی به مجلس راه یافت باید منافع دینی، ارزشی و ملی را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح دهد، افزود: همه باید تلاش کنند تا با قانون گذاری صحیح و علمی، زمینه رشد جامعه در ابعاد گوناگون را فراهم سازند.

وی تاکید کرد: مجلس جای کسانی است که برای رشد و ترقی و تعالی و تکامل نظام دل می سوزاند و هرگز جای سیاسی بازی نیست.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: همچنین مناسب است برای احقاق حقوق همه شهروندان از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان، از هر طیفی برای دفاع از حقوق اقشار مختلف، افرادی در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند به احقاق حق مردم، بر اساس نیازهای واقعی بپردازند.

وی افزود: بدون شک قبول اصل نظام و ارکان آن و نیز پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی از ضرورتهای صلاحیت یک کاندیدای مجلس شورای اسلامی است.

آیت الله رمضانی ادامه داد: همچنین ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی اسلام، رهبری و ملت باید مورد پذیرش و التزام کاندیداها باشد.

وی گفت: علاوه بر این توجه به برخی ملاکهای دیگر برای انتخاب کاندیدای اصلح از قبیل داشتن تقوای سیاسی، برخورداری از تخصص لازم برای قانون گذاری و غیره مهم و  ضروری است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: داشتن تقوای سیاسی که مهمترین و ضروری ترین پیش شرط قبول هر مسئولیتی در نظام اسلامی است زیرا بدون تقوای سیاسی هیچ نوع ضمانتی برای انجام درست تعهدات براساس مبانی و اصول نظام سیاسی وجود نخواهد داشت.

وی اظهارداشت: برخورداری از تخصص لازم برای قانون گذاری از دیگر ملاکهاست زیرا مسئولیت یک نماینده صرف حضوردر مجلس بدون کارآمدی لازم نیست.

آیت الله رمضانی ادامه داد: لازمه کارآمدی یک نماینده، برخورداری از تخصص لازم در زمینه مسائلی است که مجلس به آن نیازمند است.

وی گفت: یک نماینده باید در موارد گوناگون، اهل اظهار نظر و بحث و گفتگو برای تنظیم قوانین جامع و کار آمد باشد.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان گفت: به طور قطع مجلس برای تجزیه و تحلیل و پردازش مسائل مهم و کلان کشور نیازمند کارشناسی دقیق است که با طرح دیدگاهها و نظرات خود در رشد و بالندگی هر چه بیشتر نظام موثر باشند.

وی افزود: یک نماینده مجلس برای حفظ نمایندگی خود نباید ازهروسیله ای استفاده کند بلکه باید به رأی مردم وحق انتخاب ایشان احترام گذاشته، شأن و شئون مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت را حفظ کند.

آیت الله رمضانی ادامه داد: نماینده مردم باید منافع دینی، ارزشی، ملی، کشوری و بین المللی نظام را بر هر چیزی ترجیح دهد.

کد مطلب 1554303

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