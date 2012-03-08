به گزارش خبرگزاری مر، آیت الله رضا رمضانی با اشاره به اینکه اگر گروه یا حزبی به مجلس راه یافت باید منافع دینی، ارزشی و ملی را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح دهد، افزود: همه باید تلاش کنند تا با قانون گذاری صحیح و علمی، زمینه رشد جامعه در ابعاد گوناگون را فراهم سازند.

وی تاکید کرد: مجلس جای کسانی است که برای رشد و ترقی و تعالی و تکامل نظام دل می سوزاند و هرگز جای سیاسی بازی نیست.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: همچنین مناسب است برای احقاق حقوق همه شهروندان از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان، از هر طیفی برای دفاع از حقوق اقشار مختلف، افرادی در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند به احقاق حق مردم، بر اساس نیازهای واقعی بپردازند.

وی افزود: بدون شک قبول اصل نظام و ارکان آن و نیز پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی از ضرورتهای صلاحیت یک کاندیدای مجلس شورای اسلامی است.

آیت الله رمضانی ادامه داد: همچنین ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی اسلام، رهبری و ملت باید مورد پذیرش و التزام کاندیداها باشد.

وی گفت: علاوه بر این توجه به برخی ملاکهای دیگر برای انتخاب کاندیدای اصلح از قبیل داشتن تقوای سیاسی، برخورداری از تخصص لازم برای قانون گذاری و غیره مهم و ضروری است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: داشتن تقوای سیاسی که مهمترین و ضروری ترین پیش شرط قبول هر مسئولیتی در نظام اسلامی است زیرا بدون تقوای سیاسی هیچ نوع ضمانتی برای انجام درست تعهدات براساس مبانی و اصول نظام سیاسی وجود نخواهد داشت.

وی اظهارداشت: برخورداری از تخصص لازم برای قانون گذاری از دیگر ملاکهاست زیرا مسئولیت یک نماینده صرف حضوردر مجلس بدون کارآمدی لازم نیست.

آیت الله رمضانی ادامه داد: لازمه کارآمدی یک نماینده، برخورداری از تخصص لازم در زمینه مسائلی است که مجلس به آن نیازمند است.

وی گفت: یک نماینده باید در موارد گوناگون، اهل اظهار نظر و بحث و گفتگو برای تنظیم قوانین جامع و کار آمد باشد.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان گفت: به طور قطع مجلس برای تجزیه و تحلیل و پردازش مسائل مهم و کلان کشور نیازمند کارشناسی دقیق است که با طرح دیدگاهها و نظرات خود در رشد و بالندگی هر چه بیشتر نظام موثر باشند.

وی افزود: یک نماینده مجلس برای حفظ نمایندگی خود نباید ازهروسیله ای استفاده کند بلکه باید به رأی مردم وحق انتخاب ایشان احترام گذاشته، شأن و شئون مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت را حفظ کند.

آیت الله رمضانی ادامه داد: نماینده مردم باید منافع دینی، ارزشی، ملی، کشوری و بین المللی نظام را بر هر چیزی ترجیح دهد.