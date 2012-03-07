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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

3400 زائر گیلانی از فرودگاه رشت به سرزمین وحی اعزام شدند

3400 زائر گیلانی از فرودگاه رشت به سرزمین وحی اعزام شدند

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست حج فرودگاه رشت از اعزام بیش از سه هزار و 411 زائر گیلانی برای انجام عمره مفرده در یک ماه اخیر در قالب 12 سورتی پرواز به سرزمین وحی خبر داد.

محمد میرزایی راجعونی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 75 تن بار ورودی پس از بازگشت حجاج در فرودگاه رشت جابجا شده است.

وی اظهارداشت: از 12 پرواز انجام گرفته تاکنون دو هزار و12 نفر بعد از انجام اعمال حج به گیلان بازگشتند.

سرپرست حج فرودگاه رشت به شرکت هواپیمایی هندلینگ کننده (خدمات رسان) اشاره کرد و گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، کار خدمات رسانی به پروازها را انجام خواهد داد و هواپیمای سعودی با تایپ ایرباس 600 -300 انتقال زائران گیلانی را از جده به رشت و از رشت به مدینه انجام می دهد.
 
وی ادامه داد: پروازهای عمره مفرده که از 16 بهمن ماه سال جاری آغاز شده است تا 16 مرداد ماه سال آینده ادامه دارد و در این مدت 20 هزار زائر گیلانی به سرزمین وحی اعزام می شوند.
کد مطلب 1554304

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