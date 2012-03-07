«مردگان باغ سبز» چاپ پنجمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر٬ بایرامی«مردگان باغ سبز» را بر اساس خاطره‌ای که مادرش از سال‌های دور برای او نقل کرده، نوشته است. داستان رمان «مردگان باغ سبز» مربوط به فرقه دموکرات آذربایجان در سال 1325 است که هنگام شکست و عزیمت به مرز شوروی، دو نفر از این افراد گذرشان به روستای آنها می‌افتد.

یکی از این دو نفر در راه عزیمت به مرز به شکل فجیعی کشته می‌شود و همین ماجرا به نوعی دستمایه ادامه داستان و حوادث بعدی می‌شود.

بایرامی در مقدم این رمان یک تضاد رندانه و آگاهانه را با درونمایه کتاب ایجاد کرده٬نوشته است: «این داستان همان قدر به واقعیت نزدیک است که پلنگ سر کوه به ماه بنابراین، همه حوادث، اماکن، اسامی و شخصیت‌های آن خیالی است هرچند که واقعی به نظر برسد و یا تاریخ هم از آنها به همین شکل نام برده و یاد کرده باشد.

رمان «مردگان باغ سبز» تولید کارگاه قصه و رمان مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در 396 صفحه، قطع رقعی در شمارگان دو هزار و 500 نسخه با قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومان توسط سوره مهر به چاپ پنجم رسیده است.