به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی"برای سونیا" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی ژکان 10 فروردین ماه آغاز می‌شود.

شهاب حسینی، پانته‌آ بهرام، بیتا فرهی، رضا بهبودی، محسن حسینی، سحر قریشی، زهرا برومند، جمال اجلالی و... تا کنون برای بازی در این فیلم سینمایی انتخاب شده‌اند.

"برای سونیا" نوشته نغمه ثمینی است و لوکیشن اصلی این فیلم قرار است تالار وحدت باشد. فیلمنامه فیلم بر اساس نمایشنامه معروف "مرغ دریایی" اثر آنتوان چخوف نوشته شده‌است. گروه فیلمبرداری از 8 صبح تا 8 شب از 10 فروردین ماه در تالار وحدت مشغول کار می‌شوند.

علی ژکان فیلم‌های سینمایی "مادیان"، "چهره به چهره"، "سایه به سایه" و "عیسی می‌آید" را کارگردانی کرده است.