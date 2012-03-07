به گزارش خبرنگار مهر، یا وجود جدی شدن بحران اقتصادی در منطقه یورو و به ویژه افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی یونان و اتریش، بهای نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت.

بر این اساس، قیمت جهانی طلای سیاه پس از تجربه کاهش بیش از 2 دلاری قیمت در روزهای اخیر در معاملات روز جاری با افزایشی 51 سنتی همراه شده است.

امروز قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا (دبلیو.تی.آی) در بازار نیویورک برای تحویل در ماه آوریل با 51 سنت افزایش بیش از 105.21 دلار معامله شده است، همچنین قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در بازار لندن نیز با 34 سنت افزایش حدود 122 دلار و 32 سنت به خرداران تحویل شده است.

این در حالی است که با تشدید تحریم و فشارهای بین المللی علیه صنعت نفت ایران، قیمت نفت آمریکا از 75 دلار در ماه اکتبر به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسیده است.

از سوی دیگر، امروز مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: ششم ماه مارس سالجاری میلادی بهای نفت خام سبک صادراتی ایران در بازارهای آسیایی بیش از 123 دلار و 81 سنت معامله شده است.

از این رو همزمان با افزایش 65 سنتی بهای نفت خام سبک ایران در معاملات آسیایی نسبت به روز گذشته، قیمت نفت خام ایران حدود یک دلار و 49 سنت بالاتر از نفت برنت دریای شمال معامله شده است.



همچنین نفت خام سبک ایران ششم مارس 2012 میلادی برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 121 دلار و 47 سنت، 119 دلار و 41 سنت و 121 دلار و 16 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



میانگین قیمت نفت خام سبک صادراتی ایران از ابتدای ماه مارس 2012 میلادی تاکنون حدود 122 دلار و 49 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 122 دلار و 29 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 120 دلار و 12 سنت، 118 دلار و یک سنت و 119 دلار و 81 سنت معامله شده است.