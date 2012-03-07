افزوده شدن 26 شی تاریخی به موزه هگمتانه/ فعالیت 376 کانون فرهنگی- هنری در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کتابخانه های عمومی همدان از افزایش سه برابری منابع کتابخانه های عمومی استان همدان خبر داد.

فاضل عبادی به جهش در ساخت و ساز کتابخانه های عمومی همدان اشاره کرد و گفت: زیربنای کتابخانه های عمومی استان همدان در دوران قبل از انقلاب کمتر از یک متر مربع بود برای هر 100 نفر بود که هم اکنون به دو متر مربع افزایش یافته است.

وی تعداد کتابخانه های عمومی استان همدان را 63 باب کتابخانه اعلام کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه ها و فروشگاه های کتاب به مناسبت های مختلف و راه اندازی بخش کودکان ونوجوانان در تمام کتابخانه های عمومی استان در راستای جذب افراد به کتابخانه ها انجام شده است.

اجرای کنسرت توسط هنرمندان کبودراهنگی

رئیس امور هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از اجرای کنسرت توسط هنرمندان موسیقی کبودراهنگ خبر داد.

محمد علی فرجی افزود: گروه های موسیقی دریا، چکاوک، فطرت، خانی و هم آوایان به سرپرستی مرتضی فطری با هدف ارائه خلاقیت های گروهی موسیقی به اجرای موسیقی سنتی پرداختند.

وی ادامه داد: در این کنسرت ها 10 تصنیف ملی و وطنی و پنج تصنیف عرفانی به همراه قطعات ترکی با حضور شهروندان کبودراهنگی اجرا شد.

فجی با اشاره به اینکه 18 هنرمند موسیقی استان همدان در این برنامه مشارکت داشتند، عنوان کرد: قطعات مهاجران، ای گل، خوش گلدی، عزیز جان، سه گلار، دارنجان، ابوعطاء، یار بیگانه نواز، بسته دام و گلنار از قطعات اجرا شده در این کنسرت ها بود.

26 شی تاریخی به موزه هگمتانه افزوده می‌شود

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: همزمان با ایام نوروز، 26 شی تاریخی به آثار موزه هگمتانه اضافه می‌شود.

احمد ترابی افزود: این اشیا تاریخی که شامل اشیا فلزی و سفالی‌ است به دوره هزاره اول قبل از میلاد و دوره هخامنشی مربوط می‌شوند.

وی اضافه کرد: این اشیا پیش از این در دست مرمت و مطالعه بود و با اتمام این عملیات، در ایام نوروز در معرض دید علاقمندان و مسافران نوروزی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه 12 موزه استانهمدان نیز ساماندهی و تجهیز شده اند، یادآورشد: گل‌کاری، نظافت و نورپردازی موزه‌های استان همزمان با آغاز ایام نوروز انجام می‌شود.

فعالیت 376 کانون فرهنگی- هنری در همدان

مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان گفت: 376 کانون فرهنگی- هنری در استان همدان به ثبت رسیده است.

هادی فیض منش گفت: این کانون‌ها با هدف جذب نوجوانان و جوانان شکل گرفته و برنامه‌های آموزشی در آنها اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال آینده این تعداد به 500 مورد افزایش می‌یابد، افزود: بیش از 55 هزار نفر در این کانون‌ها ثبت نام کرده‌ و دوره‌های آموزشی را فرا گرفته اند.

فیض‌منش از راه اندازی 283 باب کتابخانه در کانون‌های مساجد همدان خبر داد و اظهار داشت: 21 کانون تخصصی مساجد استان همدان فعالیت دارند.

وی یادآور شد: در حال حاضر 145 کانون روستایی به عنوان مراکز فرهنگی روستایی فعال شده است.

سه همدانی عنوان برتر جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس را کسب کردند

نخستین جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه دفاع مقدس در محل فرهنگسرای آیینه اراک استان مرکزی با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در این جشنواره 100 اثر به دبیرخانه جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه دفاع مقدس راه یافته بود که از بین پنج استان شرکت‌کننده، تعداد 15 فیلم از استان همدان در جشنواره شرکت داشتند.

تعداد 31 فیلم در بخش های داستانی، مستند و انیمیشن به بخش مسابقه راه یافتند که از این بین سه هنرمند همدانی برگزیده این جشنواره شناخته شدند.

در بخش فیلمنامه لوح تقدیر هیئت داوران و جایزه نقدی به فیلمنامه فیلم "دیدار شبانه" نوشته علی آقامحمدی از استان همدان اهدا شد.

همچنین در بخش فیلم، لوح تقدیر هیئت داوران و جایزه نقدی به فیلم تقدیر شده از سوی داوران به فیلم "هوای بسته بندی شده" اثر اکبر تراب پور از استان همدان اهدا شد.

در بخش فیلمنامه برگزیده از سوی هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نویسنده فیلمنامه فیلم "هوای بسته شده از استان همدان اهدا شد.

جشنواره خوشنویسی استان همدان در اسدآباد برگزار می شود

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی اسدآباد گفت: جشنواره خوشنویسی استان همدان 20 اسفندماه در اسدآباد برگزار می‌شود.

رضا قاسمی با بیان اینکه فراخوان جشنواره خوشنویسی استان همدان از سه ماه قبل به تمام شهرستان‌های استان و مراکز فرهنگی و هنری ارسال شده است، افزود: در این سه ماه بیش از 300 اثر خوشنویسی از هنرمندان استان همدان به دبیرخانه جشنواره در اسدآباد ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه آثار خوشنویسی در سه بخش نستعلیق، شکسته نستعلیق و ثلث مورد داوری قرار گرفته است، اظهار داشت: از تعداد 300 اثر ارسال شده تعداد 167 اثر در جشنواره پذیرفته شده‌ است.