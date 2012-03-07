گسترش کانون های فرهنگی در مناطق محروم روستایی در دستور کار است

حجت الاسلام حمید رضا سلیمانی در آستانه 18 اسفند سالروز تاسیس کانون های مساجد در گفتگو خبرنگار مهر اظهارکرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد شجره طیبه و رشد یافتگان دامان پاک اندیشه های انقلاب هستند.

توسعه فعالیت کانون ها یک جهش بلند و متعالی است

وی با بیان اینکه در آستانه بیست سالگی فعالیت های فرهنگی کانون های مساجد هستیم، افزود: توسعه فعالیت های فرهنگی و دینی کانون های فرهنگی هنری درمرکز فعالیت های مساجد از نظر کمی و کیفی یک جهش بلندتر و متعالی تر هستیم.

ارباب سلیمانی به وظایف ستاد عالی کانون های مساجد اشاره کرد و افزود: تجهیز کانون ها، تجهیز کتابخانه های مساجد، تربیت نیروهای متعهد از جمله وظایفی بوده است که بر عهده ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گذاشته شده است.

13 هزار کانون در کشور فعال است

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد کشور با اشاره به اینکه فعالیت کانون های مساجد از سال 72 آغاز شده است، گفت: 13هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در کشور فعال است.

حجت الاسلام سلیمانی با بیان اینکه برگزاری جشنواره متعدد از سوی ستاد عالی کانون های مساجد کشور فرصتی برای شناسایی استعداد های نهفته جوانان عضو کانون است، افزود: به منظور ساماندهی، جذب نیروها و استعداد های جوانان باید تلاش کنیم تا با ارائه آموزش های تخصصی و مستمر اعضای کانون های مساجد را به سمت مراتب عالی تر سوق دهیم.

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح کرد: امروز جایگاه کانون ها و فعالیت های آنها به میزانی رسیده است که به عنوان خاری در چشم استکبار جهانی قلمداد می شود و این اول راه است چرا که این درخت بالنده می تواند هر روز بر شکوه و ثمره خود بیفزاید و به فضل الهی تا آنجا پیش می رود که زمینه تحقق همه اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم شود.