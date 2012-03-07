صید عقاب در میدان میوه و تره بار/ آتش سوزی در کارخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، با علام خبر از سوی غرفه داران میدان میوه و تره بار، آتش نشانان ایستگاه شماره دو جهت صید یک قطعه عقاب بزرگ به محل مورد نظر اعزام شدند.



بر اساس گزارش فرمانده عملیات، این عقاب در داخل یکی از غرفه‌های میوه فروشی گرفتار شده بود که آتش نشانان با مهارت آن را صید و به ایستگاه منتقل کردند.



این عقاب جهت ادامه حیات تحویل عوامل محیط زیست استان داده خواهد شد.



فوت یک زن در داخل زیرزمین مسکونی



طی تماس تلفنی همسایگان به مرکز فرماندهی، خبر مشاهده دود از منزل مسکونی به مرکز فرماندهی اعلام شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره هشت به محل حریق واقع در خیابان هفتم تیر اعزام شدند.



بنا به گزارش فرمانده عملیات، یک زن حدودا 42 ساله در حمام داخل زیرزمین جان خود را از دست داده بود.



شایان ذکر است در این قسمت از منزل مسکونی یک چراغ نفتی در کنار تعدادی البسه، روشن بود که منجر به آتش سوزی شده بود و همچنین خروجی هواکش آبگرمکن نیز به داخل زیرزمین بوده است.



عوامل اعزامی پس از خارج کردن جسد متوفی آن را در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند.



آتش سوزی در کارخانه تولید دبه های پلاستیکی



کارخانه جمع آوری ضایعات پلاستیک و تولید دبه‌های پلاستیکی واقع در جاده قدیم قم - تهران ، نرسیده به پمپ بنزین دچار آتش سوزی شد که با اعلام این خبر به مرکز فرماندهی سازمان، بلافاصله سه دستگاه خودروی سنگین حریق با هشت آتش نشان به محل اعزام شدند.



آتش نشانان پس از ۸۳ دقیقه تلاش و کوشش موفق به اطفاء حریق شدند. نیروهای عملیاتی ضمن ایمن سازی محل، از سرایت آتش سوزی به محل‌های مجاور جلوگیری به عمل آوردند.



در این کارخانه مقدار دو تن مواد، دو دستگاه گرانول، یک دستگاه کندور و آسیاب و قسمت‌های سوله در آتش سوختند.

