125 هکتار از عرصه های طبیعی مازندران نیازمند طرحهای آبخیزداری است

قربان علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 125 میلیون هکتار از سطح منابع طبیعی نیاز به عملیات آبخیزداری دارد اظهار داشت: از سال 48 که اولین عملیات آبخیزداری در کشور اجرایی شد تاکنون تنها 25 میلیون هکتار از سطح عرصه ها تحت پوشش عملیات آبخیزداری صورت گرفته است.

وی افزود: در سالجاری یک میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آبخیزداری اختصاص یافت.

حدادی گفت: این میزان اعتبار برای 15 هزار مترمکعب عملیات مکانیکی، سه هزار و 820 مترمکعب عملیات بیولوژیکی و بیش از 33 هزار هکتار مطالعات تفصیلی و اجرایی در دست اجرا است.

وی اظهار داشت: خروجی این فعالیتها منجر به اشتغال موقت برای حدود 11 هزار نفر روز، کنترل قرسایش رسویات به میزان 112 هزار مترمکعب و ذخیره سازی آب به میزان 130 هزار مترمکعب خواهد شد.

حدادی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی گسترش و توسعه آن را با هدف جلوگیری از سیلابها، ریزگردها، رانش زمین، جلوگیری از بهمن، کاهش اثر تغییرات اقلیمی، تولید اکسیژن بسیار ضروری عنوان کرد.

وی ادامه داد: باید نوع نگاه به استفاده از منابع طبیعی با بکارگیری روش های جدید بهره برداری عوض شود و با طراحی های مناسب و استفاده از انرژی های نو نیاز به تولید انرژی از منابع طبیعی را محدود کرد.

وی تصریح کرد: کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده که میزان متوسط بارندگی آن یک سوم متوسط جهانی و تبخیر در آن سه برابر نرمال جهانی است و فرسایش در کشور ما بسیار شدید است بنابراین باید نسبت به این مسئله نگاهی جدی تر داشت.

معاون آبخیز داری اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران با اشاره به اهمیت مراتع بیان داشت: حدود 52 درصد از سطح کشور را مراتع تشکیل می دهند که بیش از 7 هزار گونه گیاهی در آن رشد و نمو می کنند.

وی افزود: مراتع علاوه بر تولید علوفه در جلوگیری از فرسایش خاک، تولید گیاهان داروئی و حفظ ذخائر نیتک گیاهی و جانوری تنظیم گردش آب در طبیعت جلوگیری از آسیب های احتمالی و اقلیمی نقش مهمی دارند به گونه ای که 75 درصد از ارزش مرتع ارزش زیست محیطی است.

حدادی افزود: در نقطه مقابل مراتع در کشور 124 میلیون واحد دامی وجود دارد که از این میزان 80 میلیون وابسته به مراتع هستند در صورتی که ظرفیت مراتع کشور برای 37 میلیون واحد دام که نشان می دهد بیش از دو برابر ظرفیت اکنون از مراتع استفاده می شود.

وی، فشار ناشی از افزایش جمعیت، فشار پروزه های عمرانی و ملی، تجاوز و تخریب افراد سودجو، ضعف قوانین و عدم نیروی حفاظتی لازم، تجاوز به حریم رودخانه ها، عدم شناخت بهره برداران ، شخم زدن اراضی در جهت شیب و عدم آگاهی لازم در مدیریت و حفظ منابع طبیعی را از جمله آسیب های این بخش عنوان کرد.

حدادی بیان داشت: از راههای برون رفت از این مشکلات و اعمال مدیریت صحیح، مدیریت جامع و یکپارچه حوزه های ابخیز واجرای پروژه های آبخیزداری است که با نگاه حفظ منابع آب و خاک اجرایی می شوند.

وی ادامه داد: در برنامه توسعه پنجم دولت موظف شده 8 میلیون هکتار را تحت پوشش طرح های آبخیزداری دربیاورد که این میزان نیز جوابگوی نیاز واقعی در کشور نیست.

حدادی اذعان داشت: 255 شهر، هشت هزارو 650 پارچه آبادی و یک میلیون هکتار اراضی باغی و دیمی در معرض سیل هستند که با اجرای هر 150 هکتار طرح آبخیزداری یک شهر، 20 روستا و دو هزار هکتار اراضی تا پنجاه در صد از آسیب های ناشی از سیل مصون می ماند.

این مسئول تصریح کرد: در هر پروژه های آبخیز داری 4 فعالیت شامل مطالعه تفضیلی اجرایی ، عملیات اجرایی آبخیزداری، آموزش و ترویج و ارتقای آگاهی عمومی و ارزیابی و پایش صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات استانی در این بخش یک پنجم اعتبارات ملی ما نیز نیست افزود: اعتبارات استانی باید افزایش یابد تا بتوان برای احداث و اجرای عملیات آبخیز شتاب بیشتری صورت گیرد و این میزان ناچیز اعتباری تکافوی حجم عملیات های این بخش را نمی دهد.

حدادی نتیجه بخش بودن عملیاتهای آبخیزداری را مشارکت و تحت یک برنامه واحد فعالیت کردن تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط عنوان کرد و گفت: حفاظت از منابع طبیعی نیاز به همت جمعی دارد.