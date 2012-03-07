عملیات نظامی گسترده علیه القاعده/ درخواست مردم برای پاکسازی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی سعید عبید" سخنگوی کمیته نظامی و امنیتی یمن در گفتگو با روزنامه الخلیج چاپ امارات اظهار داشت: ارتش یمن درصدد انجام عملیات نظامی گسترده علیه القاعده در استان ابین است.

وی افزود: در این عملیات تمامی یگان های نظامی از جمله یگان های ویژه مبارزه با تروریسم مشارکت خواهند داشت و از تمامی سلاح ها از جمله جنگنده ها استفاده خواهد شد.

عبید خاطرنشان کرد: تجهیزات نظامی وارد استان ابین شده و نیروهای دولتی از تمامی جهات افراد مسلح القاعده را محاصره کرده اند.

در همین راستا منابع امنیتی یمن گزارش دادند که تلفات درگیری نیروهای امنیتی یمن با افراد مسلح القاعده در جنوب این کشور به 185 کشته افزایش یافته است.

الجزیره نیز گزارش داد که ده ها هزار یمنی روز گذشته با برپایی تظاهراتی در شهرهای اب، البیضا و تعز بازسازی ارتش، نهادهای امنیتی و سرویس های نظامی یمن و پاکسازی آن از نزدیکان عبدالله صالح را خواستار شدند.

معترضین بر این باورند تا زمانی که ارتش یمن از عناصر وابسته به عبدالله صالح پاکسازی نشود امکان احداث یک دولت مدنی مدرن وجود نخواهد داشت.

خاطرنشان می شود نزدیکان عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده یمن در راس فرماندهی گارد ریاست جمهوری، سرویس امنیت مرکزی، امنیت ملی و نیروهای هوایی قرار دارند.