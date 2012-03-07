نشست نقد کتاب فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نشست نقد کتاب فارس به نقد و بررسی دو اثر "تو بودی و خورشید نبود" و "تو سیب و گندم تو خود حوا" اثر محمد مرادی می پردازد.

نقد و بررسی این دو کتاب توسط مجتبی صادقی، فرزانه معینی و فرشید سادات شریفی به عنوان منتقدان در این نشست پنجشنبه 18 اسفندماه 1390 از ساعت 16 و 30 دقیقه در تالار حافظ برپا خواهد شد.

شانزدهمین نشست نقد کتاب فارس، به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، بنیاد فارس‌شناسی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس و با همکاری قطب علمی پژوهش های فرهنگی و ادبی فارس(دانشگاه شیراز) برگزار خواهد شد.

در اوایل اسفند ماه از محمد مرادی برای پژوهشی ادبی تحت عنوان «جریان شناسی غزل شاعران جوان استان فارس» به عنوان آخرین کتاب منتشر شده وی که توسط بنیاد فارس شناسی به زیور چاپ آراسته گشته، در ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر تقدیر شد.

محمد مرادی دانشجوی دکترای ادبیات دانشگاه شیراز، در جلسات نقد کتاب فارس به عنوان منتقد ادبی حضور فعال دارد و پیوسته در راه تحقیق و پژوهش فارس بنیاد فارس شناسی را همراهی کرده است.

مجموعه نشستهای کتاب فارس (نقد کتاب فارس و فصل کتاب فارس) با مشارکت نهاد های فرهنگی-ادبی شیراز و فارس، از سال گذشته با هدف بسط و توسعه فرهنگ کتابخوانی، گسترش فرهنگ نقد پذیری در جامعه ادبی و همچنین شناخت و پرورش نویسندگان نو قلم و منتقدان جوان برگزار شده است.

مسئول جدیداشتغال اتباع خارجی استان فارس منصوب شد

طی حکمی ازسوی عباس عباسی مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان فارس، سروش حیدری به سمت سرپرست واحداشتغال اتباع خارجی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان فارس منصوب شد.

درقسمتی از حکم صارده خطاب به حیدری آمده است: نظر به تجربه وسابقه مفیدوارزشمندجنابعالی ودرجهت اجرای مواد129و120 وماده181قانون کارپیگیری امورات وفعالیتهایی همچون ساماندهی اشتغال اتباع خارجی مجاز، جلوگیری ازاشتغال اتباع خارجی غیرمجاز، شناسایی کارفرمایان مختلف درامربه کارگیری اتباع خارجی غیرمجازبه سمت فوق منصوب می شوید.

حیدری پیش ازاین درسمتهایی همچون رئیس وسرپرست ادارات کارواموراجتماعی شهرستانهای کنگان، خارک، اقلید،پاسارگاد و سرپرست واحد بیمه بیکاری اداره کل کارواموراجتماعی استان فارس مشغول به خدمت بوده است.