رضا شیشه بر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره استقرار این موسسه در مکان جدید اظهار کرد: خوشبختانه ساختمان مناسبی برای برپایی کلاسها در حال ساخت است و فاز نخست آن برای تشکیل کلاسها آماده شده است.

شیشه بر با بیان اینکه ساختمان فعلی دانشگاه امیرالمومنین(ع) سه هزار متر مربع است، افزود: مقرر شده تا این ساختمان در دو سال و مشتمل بر سه طبقه شامل پارکینگ و سایر مکانهای اداری و رفاهی به صورت کامل آماده بهره برداری شود.



وی با اشاره به فضاهای آموزشی و اداری آماده شده در ساختمان جدید گفت: خوشبختانه فضای مناسبی برای برپایی یکی از کلاسها آماده شده و افزون بر آن تعداد چهار اتاق دیگر برای بخشهای اداری نیز آماده بهره برداری شده اند.



مدیر آموزشی موسسه آموزش عالی امیرالمومنین با بیان اینکه در مجموع 150 دانشجو در حال تحصیل در دانشگاه امیرالمومنین در دو رشته کلام شیعه و ادبیات عرب هستند، گفت: افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش معرفی شدند نیز در نیم سال دوم تحصیلی برای تحصیل در دانشگاه فراخوان شده اند.



وی با بیان اینکه یکی از اهداف موسسه راه اندازی مقطع دکتراست، تصریح کرد: مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکترا برای سال تحصیلی91-92 در شورای عالی گسترش آموزش تصویب شده و به زودی و به صورت کتبی اعلام خواهد شد.



مدیر آموزشی موسسه آموزش عالی امیرالمومنین در ادامه تصریح کرد: علاقه مندان برای تحصیل در مقطع دکترا می توانند فروردین ماه سال آینده در آزمون دکتری سازمان سنجش شرکت و در صورت کسب امتیاز لازم به تحصیل خود در این مقطع ادامه دهند.



وی با اشاره به تاکید آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان نسبت به فراگیری زبان عربی از سوی دانشجویان دانشگاه امیرالمومنین و استفاده از آن در مجامع علمی و فرهنگی گفت: دوره های متعددی در راستای مکالمه زبان عربی برگزار شده و در آینده نیز در نظر داریم تا دوره های دیگری را برگزار کنیم.



مدیر آموزشی موسسه امیرالمومنین اهواز اظهارکرد: امیدواریم در پایان این دوره ها همه دانشجویان بتوانند به اهدافی که از سوی مدیران دانشگاه تدوین شده، دست یابند.