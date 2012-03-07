به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی و المار محمدیاراف وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری دومین اجلاس سه جانبه ایران – ترکیه و آذربایجان در نخجوان ملاقات کردند.

طرفین در این دیدار باتاکید بر توسعه مناسبات فی مابین در زمینه های مختلف ، رفع مشکلات و موانع بر سر راه توسعه روابط را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

صالحی و یاراف همچنین در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اواخر بهار سال آینده مذاکره و تبادل نظر کرده و برگزاری این اجلاس را چهارچوب مناسبی برای تنظیم مناسبات دو کشور و هموار کردن بستر گسترش روابط و همکاریها ارزیابی کردند.

طرفین همچنین ضمن رایزنی پیرامون مسائل مهم منطقه ای و بین المللی برگزاری اجلاس سه جانبه ایران – ترکیه و جمهوری آذربایجان را برای سه کشور و منطقه مفید و ثمر بخش توصیف کردند.

تاکید بر ضرورت رفت وآمد متقابل مقامات دو کشور در راستای استمرار رایزنی های فی مابین از دیگر محورهای مذاکرات صالحی و یاراف بود.