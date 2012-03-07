نمایشنامه "جنوب از شمال غربی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشنامه که کاندیدای دریافت جایزه بهترین نمایشنامه اورجینال بخش مسابقه بین‌الملل سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود، توسط نشر بهرنگی منتشر گردید.



این نمایشنامه همزمان با اجرای اثر توسط نماینده ناشر در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به فروش می‌رسد. "جنوب از شمال غربی" به کارگردانی ایوب آقاخانی با حضور بازیگرانی چون پیام دهکردی، حمیدرضا آذرنگ، افسانه ماهیان، نسیم ادبی، فرزین صابونی، سینا رازانی و فهمیه امن‌زاده ساعت 20 به صحنه می‌رود.