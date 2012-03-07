203 مدرسه گلستان برای اسکان فرهنگیان آماده سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر چهارشنبه در ستاد اسکان اداره کل افزود: 16 ستاد تاکنون تشکیل شد و هزار و 646 کلاس در قالب 203 مدرسه برای اسکان فرهنگیان آماده شد.

وی عنوان کرد: همچنین 40 درصد مدارس در کل استان در موارد خاص (خارج از مدارس طرح اسکان) آماده سازی شد.

پایین محلی اظهار داشت: برای رفاه و تکریم از فرهنگیان و خانواده های معزز آنان، راه اندازی سایت رزرواسیون به آدرس htt://reserve.medu.ir/golestan و راه اندازی سیستم پیامک و هماهنگی با استانداری، نیروی انتظامی، شهرداری، مرکز بهداشت، میراث فرهنگی، هلال احمر، سازمان آتش نشانی، تبلیغات اسلامی و اداره برق، صدا و سیما از جمله اقدامات است.

وی افزود: تهیه بروشور از جاذبه های استان و تفرجگاهها و نقاط زیارتی و تاریخی استان و آماده نمودن کروکی مدارس و تابلوی اسکان و طراحی وتهیه بنرهای خیر مقدم به صورت یکنواخت در ورودی و خروجی شهرستان و مناطق و راه اندازی پیک موتوری برای راهنمایی مسافران و کشیک و آمادگی ستادها و بازدید شبانه و روزی بازرسان ویژه اسکان از مدارس استان و برنامه ریزی جهت تهیه وتوزیع یک وعده غذای گرم به صورت رایگان به مسافران فرهنگی در مرکز استان، از دیگر امور رفاهی ستاد اسکان استان بوده است.

پایین محلی گفت: با توجه به متغیر بودن وضعیت آب و هوایی این استان پیش بینی لازم جهت بهمراه داشتن البسه کافی و امکانات اولیه توسط میهمانان عزیز ضروری است.