به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار هفته دهم از نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور شاگردان عبدالله ویسی برابر هفتمین تیم جدول رده‌بندی به دنبال کسب دوازدهمین برد این فصل تلاش خواهند کرد.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان در حالی در هفته دهم از دور برگشت رقابت‌های یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در فولاد شهر برگزار می‌شود که اختلاف امتیازات دو تیم در جدول رده‌بندی شش امتیاز است.



در شرایط فعلی و تا پیش از این دیدار، صبای قم با کسب 42 امتیاز از 26 مسابقه در مکان چهارم جدول رده‌بندی ایستاده است و از ذوب آهن اصفهان که با کسب 36 امتیاز از همین تعداد مسابقه در مکان هفتم جدول رده‌بندی ایستاده است، سه پله بالاتر قرار دارد ولی هر دو تیم هنوز به صعود به مکان‌های بالای جدول رده‌بندی لیگ برتر امیدوارند.



شکست صبا در آخرین جدال دو تیم در قم



صبای قم و ذوب آهن اصفهان در حالی این هفته در دیدار برگشت خود از یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف یکدیگر می‌روند که آخرین بازی دو تیم در شهر قم با برتری ذوب آهن اصفهان به پایان رسیده است.



ذوب آهن اصفهان در روز بیست و دوم مهر ماه سال جاری در دیدار رفت یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور توانست با یک گل از سد میزبان خود صبای قم عبور کند اما پیش از آن دو تیم در لیگ برتر بارها با یکدیگر روبه‌رو شده بودند ولی در چهار فصل اخیر لیگ برتر صبایی ها در جام حذفی و لیگ برتر موفق به شکست ذوب آهن نشده اند.



عملکرد قابل قبول شاگردان ویسی در میهمانی رقبا



بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال دیدارهای هفته دهم از دور برگشت لیگ یازدهم جام خلیج فارس از روز جمعه این هفته آغاز می‌شود و صبا در شهر اصفهان بازی سیزدهم خارج از خانه خود را برگزار می‌کند.



در حالی که قرار است این مسابقه از ساعت 16 عصر روز شنبه بیستم اسفند ماه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار شود، شاگردان ویسی برای سیزدهمین بار در لیگ یازدهم در میهمانی یکی از رقبای لیگ برتری به میدان می‌روند.



صبا پیش از این در دیدارهای خارج از خانه خود در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با کسب پنج پیروزی، سه تساوی و چهار باخت موفق به کسب 18 امتیاز از بازی‌های خارج از خانه شده است.



تلاش صبا برای رسیدن به سپاهان، استقلال و تراکتورسازی



صبای قم در دیدار عصر شنبه آینده با تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای رسیدن به امتیازات سه تیم بالاتر از خود در جدول رده‌بندی لیگ برتر تلاش می‌کند.



در حالی که صبای قم از دیدارهای قبلی خود در خارج از خانه چهار باخت در لیگ برتر برابر تیم‌های فوتبال ملوان بندر انزلی، پیروزی تهران، فولاد خوزستان و شاهین بوشهر کسب کرده است، آخرین بار در هفته بیست و پنجم در خارج از خانه مقابل فولاد خوزستان تن به شکست سه بر صفر داد تا ششمین باخت این فصل را نیز بپذیرد، در حالی که هم‌اکنون تیم‌های سپاهان با کسب 52 امتیاز، استقلال با 47 و تراکتورسازی با 46 امتیاز بالاتر از صبای 42 امتیازی هستند.

