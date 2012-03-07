به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک سامان در اطلاعیه ای اعلام کرد: "دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور از این پس می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ رسمی و مطابق با مقررات ارزی بانک مرکزی از تمام شعب بانک سامان در سراسر کشور دریافت کنند.

تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور با ارایه مدارک مربوطه شامل گواهی اشتغال به تحصیل تایید شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صورتحساب دانشگاه که اصالت آن مورد تایید کنسولگری ایران در کشور محل تحصیل قرار گرفته باشد و با رعایت مجموعه مقررات ارزی می‌توانند با مراجعه به تمام شعب بانک سامان در سراسر کشور، ارز دانشجویی خود را به صورت نقدی دریافت کنند.

بر اساس مقررات بانک مرکزی، میزان ارز قابل پرداخت به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور جهت شهریه، سالانه حداکثر 15 هزار دلار آمریکا و بابت هزینه اقامت ماهانه معادل یک‌هزار دلار آمریکا است.

دانشجویان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تامین ارز دانشجویی و سایر خدمات و محصولات بانک سامان، با مرکز سامان ارتباط به شماره 6422-021 تماس حاصل و یا به شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند."

