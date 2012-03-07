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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

اردوی تیم ملی جودو آغاز شد/ بهرامی‌نژاد مربی اختصاصی رودکی

اردوی تیم ملی جودو آغاز شد/ بهرامی‌نژاد مربی اختصاصی رودکی

دور جدید تمرینات تیم ملی جودو در حالی از امروز آغاز شد که فدراسیون جودو یک مربی اختصاصی برای سنگین وزن المپیکی این رشته انتخاب کرده است.

 به گزارش خبرنگار مهر،  رقابتهای انتخابی تیم ملی روز سه شنبه در سالن جودو آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در نهایت پس از تشکیل کمیته فنی در نهایت اسامی 11 جودوکار برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام شد.

بر همین اساس اردوی تیم ملی از امروز چهارشنبه در آکادمی ملی المپیک تشکیل و تا روز 27 اسفندماه ادامه پیدا خواهد کرد  این اردو با حضور محمد جوانی، وحید بنا، علی معلومات، الیاس علی اکبری، امیرقاسمی نژاد، مجتبی نیک بین ، محمد جمالی ، جواد محجوب، شایان نصیرپور، محمد رضا رودکی و امیر ملکی پور برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا تشکیل شده است. 

خبر دیگر از تیم ملی جودو اینکه  فدراسیون جودو برای تنها دارنده  سهمیه المپیک شرایط ویژه ای را برای موفقیت در بزرگترین رویداد ورزشی جهان فراهم می کند.  بر اساس رده بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی در شرایط فعلی محمدرضا رودکی تنها جودوکار ایرانی است که تا کنون از  آسیا موفق به کسب سهمیه المپیک شده است .

بر همین اساس فدراسیون جودو مرتضی بهرامی نژاد را به عنوان مربی بدنسازی اختصاصی این عضو تیم ملی انتخاب کرده و قرار است وی زیز نظر این مربی کار آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای المپیک تابستانی 2012 لندن پیگیری کند.

تیم ملی جودو آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا (8تا10 اردیبهشت ماه 91- تاشکند) آماده می شود.
کد مطلب 1554342

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