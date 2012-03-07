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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

همایش پیشگامان تحول بنیادین در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش پیشگامان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اطلاعات گلستان ظهر چهارشنبه در این همایش با اشاره به با ارزش شمردن کارمعلمی و تربیت دانش آموزان گفت: شما معلمین متولی جان آدمی هستید، وقتی جان تعالی یافت جسم نیز تعالی می یابد

جواد ابراهیمی با اشاره به فتنه ها و تهاجمهای فراوان دشمنان برای آسیب رساندن به اسلام گفت: جامعه هدف جامعه دانش آموزی است. بنابراین معلمان و آموزش و پرورش به نکته اصلی که آن تربیت و اخلاق و ساختن عالم با اخلاق و حیات طیبه است باید دقت فراوان داشته باشد.

وی افزود: ایران امروز عالم بدون ترییت اسلامی نمی خواهد. خوشبختانه سند تحول بنیادین به این اصل پرداخته است که خروجی باید خروجی  پرورشی و تربیتی باشد.

ابراهیمی ادامه داد: انقلاب اسلامی یک تحول فرهنگی است که از اسلام و قرآن وائمه اطهار نشات گرفته است بنابراین این ماهیت باید در آموزش و پرورش نیز وجود داشته باشد.

کد مطلب 1554344

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