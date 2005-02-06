دومين نمايشگاه فروش خانگي و تجاري فرش دستباف برگزار مي شود

رييس هايت مديره شركت سهامي فرش ايران در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر دولت در امر تجارت، توليد و صادرات فرش نقشي ندارد لذا تمامي اموررا به بخش خصوصي واگذار كرده بطوري كه تنها واحد دولتي دست اندركارشركت سهامي فرش است كه مقدمات غير دولتي آن نيز فراهم شده است.

محمد علي كريمي درباره سهام شركت سهامي فرش ايران افزود: در مجموع 19 درصد سهام شركت به كارمندان، بازنشستگان و بافندگان ، 51 درصد به واحد بازنشستگي و 30 درصد نيز به وزارت بازرگاني واگذار مي شود.

رييس اتحاديه صنف فرش فروشان تهران نيز در خصوص دومين نمايشگاه فروش خانگي فرش دستباف افزود: اين نمايشگاه با هدف تعامل در سليقه خريداران، بافندگان و عرضه كنندگان برگزارمي شود كه در دوبخش فروش خانگي و تامين اجناس براي بازرگانان فعاليت مي كند.

مصطفي چيت سازتصريح كرد: به علت استقبال شركت كنندگان در اين نمايشگاه، حدود سه تا چهار سالن نمايشگاهي به آنها اختصاص يافته است.

وي گفت: نحوه عرضه كالا رقابتي است و نحوه كنترل به گونه اي است كه به علت رقابتي بودن افزايش قيمتي وجود نخواهد داشت و اين درحالي است كه سال گذشته نمايشگاه فروش خانگي و تجاري بالغ بر 30 ميليارد تومان فروش داشته است.