گردشگری به عنوان یک صنعت بین المللی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قرخلو ظهر چهارشنبه درجلسه آموزش مسئولان و متولیان دفاتر خدماتی و مراکز اقامتی، دهیاران و شهرداری این استان با اشاره به اینکه 150 کشور از کشورهای جهان یکی از پنج منبع درآمد آنها گردشگری است، اظهار داشت:60 کشور جهان تولید ارز آنها از طریق گردشگری صورت می گیرد.

وی افزود: گردشگری یک ماهیت بین اللملی دارد و با توجه به پتانسیلهای کشور و استان باید جذب گردشگر داشته باشیم.

قرخلو با اشاره به اینکه کشور ما نمی تواند برای همیشه به درآمد نفتی تکیه داشته باشد زیرا که این ماده در این کشور رو به اتمام است و از نظر بارشی نیز کشور ایران کمترین بارشها را در سطح جهان دارد، بیان داشت: باید در راستای توسعه کشور، به صنعت گردشگری توجه ویژه داشته باشیم و دراین راستا گامهای اساسی و موثر برداریم.

درآمد کم گردشگر داخلی برای کشور/ تلاشها در راستای جذب گردشگر خارجی باشد

این استاد جغرافیا با اشاره به اینکه برای جذب گرشدگر باید تبلیغات گسترده و بین اللملی داشته باشیم، اذعان داشت: گردشگری داخلی درآمد زیادی برای کشور به همراه ندارد بلکه باید تلاشها و کوششها در راستای جذب گردشگر خارجی باشد.

چهارمحال و بختیاری دارای پتانسیلهای بالای گردشگری است/ فعالیتهای اکتوریسمی افزایش یابد

قرخلو با اشاره به اینکه این استان از نظرجذب گردشگری دارای پتانسیلها و ظرفیتهای مناسبی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی دارد، بیان داشت: باید در این استان فعالیتهای اکو توریسمی، تورهای فرهنگی و علمی، تور شکار، تور ماجراجویانه، دامنه نوردی و کوهنوردی، بازدید از تالاب ها و قوم ها و عشایر، تورهای رودخانه ی و .. برگزار شود.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه باید به مسافران و گردشگران آموزشهای لازم در زمینه مواظبت از طبیعت و .. صورت گیرد، بیان داشت: در زمانی که گردشگربه یک منطقه مسافرت می کند باید از این سفر رضایتمند باشد و خدمات مناسب و نوین به گردشگر صورت گیرد.

صنعت گردشگری بیشترین اشتغال را در کشورهای پیشرفته دارد

قرخلو با اشاه به اینکه گردشگری یکی از صنعتهایی است که بیشترین اشتغال را در کشورهای پیشرفته به همراه دارد، بیان داشت: باید زیرساختهای گردشگری در کانونهای گردشگری با همکاری و تعامل بین دستگاهی صورت گیرد.