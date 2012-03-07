والیبال کاله جوان به تجربه تیم گنبد باخت

ابوالقاسم نائیجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از قبل پیش بینی بازی سخت و دشواری برابر تیم پرمهره و مدعی بازرگانی جواهری گنبد شده بود.

وی افزود: بازیکنان کاله جوان مازندران دراین مسابقه با وجود حمایت تماشاچیان آملی کم کاری نکردند و هرچه در توان داشتند، در زمین گذاشتند.

سرپرست تیم والیبال کاله جوان مازندران، ازعملکرد شاگردان خود در مسابقات امسال دسته یک والیبال باشگاه های کشور تمجید کرد و افزود: در مقایسه با مسابقات فصل گذشته که تیم کاله جوان عملکرد قابل قبولی نداشت در این فصل عملکرد بهتری داشت.

نائیجی، نقط قوت تیم کاله جوان مازندران را استفاده از بازیکنان بومی این استان و آمل دانست و اضافه کرد: این تیم با استفاده نکردن از بازیکنان غیربومی، درجهت پشتوانه سازی تیم لیگ برتر کاله مازندران فعالیت کرد که به طور حتم در سالهای آینده نتیجه خواهد گرفت.

تیم کاله جوان مازندران با شکست خانگی سه بر یک و مجموع سه مسابقه، دو بر یک برابر تیم مدعی بازرگانی جواهری گنبد از صعود به دیدار پایانی مسابقات دسته یک والیبال باشگاه های کشور و مسابقات فصل آینده لیگ برتر باشگاه های کشور بازماند.

تیم کاله جوان مازندران، در مرحله مقدماتی مسابقات دسته یک والیبال باشگاه های کشور با انجام 12مسابقه و کسب 11 پیروزی و30 امتیاز در گروه یک مسابقات صدرنشین شد و در مقایسه با دور گذشته این مسابقات که از صعود به پلی اف بازمانده بود، عملکرد بهتری از خود برجای گذاشت.