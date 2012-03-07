تردد12 میلیون نفر از جاده چالوس تردد/ تمهیدات لازم برای جابه جا مسافران اندیشیده شده

به گزارش خبرنگار مهر، عطرچیان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار که در سالن جلسات فرمانداری کرج برگزار شد، با بیان اینکه سال گذشته 12 میلیون نفر از جاده چالوس تردد داتشتند، گفت: تمهیدات لازم برای جابه جا مسافران در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به اینکه از پنج محور پر تردد چهار محور در استان البرز است، اضافه کرد: بار ترافیک از 15 تا 25 اسفندماه بار ترافیکی شاید داشته باشیم.



وی با بیان اینکه هماهنگی های خوبی با دیگر دستگاه ها برای کاهش پیک ترافیک و روان سازی ترافیک ها صورت گرفته است، افزود: روزانه 200 دستگاه اتوبوس از پایانه شهید کلانتری تردد دارد که این تردد در عید به 700 دستگاه خواهد رسید.



وی افزود: تمام دستگاه ها به صورت شبانه روزی در حال آماده باش هستند و تردد محورها به صورت روزانه به مسئولان اس ام اس خواهد شد.

