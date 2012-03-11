سیاستمداران آمریکا جرات گفتن حقایق را ندارند/ رویکرد آتی آمریکا در برابر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "گری لئوپ" استاد دانشگاه تافتس در گفتگو با "مهر" در باره اولویت مسائل بین المللی برای رئیس جمهوری آتی آمریکا و تاثیر لابی اسرائیلی در سیاسیت خارجی این کشور می گوید: رئیس جمهوری آتی نیاز خواهد داشت تا تصمیم بگیرد که چه مقدار به لابی اسرائیل و جناح نومحافظه کار بی اعتنایی کند. در ساختار قدرت در این باره تناقضاتی وجود دارد. برای یک سیاستمدار قدرتمند بسیار سخت است تا صادقانه بگوید که اسرائیل غیر قانونی اراضی فلسطین را اشغال کرده و و باید برای برقراری صلح در منطقه شهرک ها را بر چیند.

دکتر لئوپ درادامه گفت: برای هرکسی در شغل سیاسی گفتن این جمله که جامعه اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده که برنامه هسته ای ایران کاملاً ماهیت غیر نظامی دارد سخت است می توان گفت که اولویت برای رئیس جمهوری آتی آمریکا باید صداقت باشد، اما انتظار ندارم که چنین باشد.



وی درباره تاثیر تحریم های ایران براقتصاد آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز گفت: پیش بینی اینکه چه تاثیری خواهد داشت سخت است. اوباما احتمالاً بر این امید است که فشارهایش برای تحریم ها حمایت از وی را در بین جنگ طلبان و لابی اسرائیلی تحکیم بخشد. اما ممکن است به خاطر تحریم ایران و تدابیری که سبب افزایش قیمت نفت شده سبب مورد سرزنش قرار گیرد و حمایت را از دست بدهد.



این استاد دانشگاه درباره جایگاه ایران درسیاست خارجی آمریکا دردوره بعدی نیز گفت: ایران برای مدتی طولانی مورد بد بینی واقع شده و سر زنش شده است. در دوره بیل کلینتون گشایشی در رابطه بین دو طرف بوجود آمد ، اما در آن دوره کوتاه هم "کشتی سیاسی" حتی در سال های 2001-2 ،زمانی که به نظر می رسید کالین پاول از آب شدن یخ‌های بی اعتمادی در روابط حمایت می کند ، وجود داشت.



استاد دانشگاه تافتس در پایان به رویکرد ریاست جمهوری آتی در برابر ایران نیز اشاره می کند و می گوید: هر کدام از طرف ها از جمله اوباما، میت رامنی یا گینگریچ یا سنتروم برنده انتخابات بعدی باشند یک خط استاندارد سیاسی غیر حزبی را حفظ خواهند کرد. ای کاش که می توانستم یک تصویر روشن‌تری را ارائه کنم اما من هیچ اعتقادی ندارم که تمام طیف های رهبران سیاسی در آمریکا (با حمایت های مالی که از آنها برای کسب آرا می شود) در حال حرکت به سمت کنار گذاشتن برنامه تغییر رژیم هستند تئوری که برای چند سالی در دستور کار بوده است.

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* مصاحبه حسین امیری