1200 طرح اشتغال به بانکهای گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری بعد از ظهر چهارشنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: در حال حاضر 932 طرح با اشتغالزایی 17هزار و889 نفر در دبیرخانه کارگروه اشتغال در انتظار دریافت تسهیلات هستند.

وی ادامه داد: در خصوص بررسی وتشریح قانونی مشاغل خانگی و تصمیم گیری جهت پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی توزیع اعتبارات به تفکیک دستگاه ها وشهرستان و بانک باشد.

خواجه مظفری گفت: 17هزار و500 طرح با نیاز تسهیلاتی 360 میلیارد تومان به بانک های عامل ارسال شد که به سه هزار و500 طرح به مبلغ 72 میلیارد تسهیلات پرداخت شد.

وی در خصوص نظارت بر طرحهای اشتغالزای ایجاد شده توسط کمیته نظارت گفت: بر 20 درصد این طرح ها نظارت در سطح شهرستان توسط تیم های نظارتی صورت می گیرد و در دی ماه سال جاری 150شغل ایجاد شده است که که توسط مرکز آمار ارزیابی شد وتحقق خوبی حاصل شده است.

خواجه مظفری اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزا، مشاغل خانگی و خود اشتغالی، تزریق سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی، شناسایی ظرفیتهای خالی بنگاههای اقتصادی، اجرای ماده 80، پیگیری در جهت نظام استاد - شاگردی و برگزاری جلسات کمیته توانمند سازی از جمله راهکاری تحقق اشتغال در سال 90 بود.

دبیر کارگروه اشتغال استان بیان داشت: برای پیگیری جهت استقرار ماده 103معافیت بیمه ای قانون برنامه توسعه چهارم کشور، جلسات متعدد با استانداری و مکاتبه با وزارت متبوع در جهت تسهیل سازی صورت گرفته است.

دبیر کارگروه اشتغال استان گفت: در بررسی سند توسعه اشتغال استان 99.2 درصد کار انجام شده است .