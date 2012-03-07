تجزیه لیبی خطری بدتر از دیکتاتوری قذافی ؛ اوضاع هر روز بدتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "لیبی از دیکتاتوری تا تقسیم" آورده است : اوضاع لیبی روز به روز به سبب نبود اصلاحات و نیز دستگاه اجرایی قوی، بحرانی تر می شود.

این پایگاه ذکر کرد: مشکلات امنیتی، تسلط شبه نظامیان مسلح بر مناطق مختلف لیبی و وجود جنگلی از سلاح در مقابل خطر بزرگ دیگر یعنی تجزیه و فروپاشی لیبی، کوچک به نظر می رسد.

پایگاه مذکور بیان کرد: شهر بنغازی دیروز عرصه درگیری میان گروهی که قصد دارند لیبی را سالها به عقب ببرند یعنی استقلال طلبان منطقه برقه، با گروه دیگری که خواهان وحدت لیبی و مخالف گرایش تجزیه طلبانه هستند، بود.

این پایگاه می افزاید: بحران هنگامی شروع شد که برخی رهبران سیاسی و قبیله ای با شرکت در نشستی در منطقه برقه نظام فدرالی اعلام کردند و شعارهایی علیه مناطق دیگر به ویژه طرابلس سر دادند، آنها همچنین احمد الزبیر الشریف السنوسی را به ریاست شورای انتقالی جدید برقه منصوب کردند.

پایگاه مذکور نوشت: با ایجاد نظام خودمختاری منطقه نفت خیز برقه، مناطق دیگر مانند طرابلس در غرب و فزان در جنوب از این ثروت خدادادی محروم می شوند.

این پایگاه می افزاید: لیبی پس از شکست متحدین در جنگ جهانی دوم و پایان اشغال آن از سوی ایتالیا به سه منطقه برقه، طرابلس و فزان تقسیم شد که برقه از سوی انگلیسی ها، طرابلس آمریکایی ها و فزان به وسیله فرانسوی ها اداره شده است، پس از استقلال در سال 1951 به وحدت رسید.

پایگاه فوق نوشت : گرایش تجزیه طلبانه کنونی علاوه بر اینکه لیبی را هفتاد سال به عقب بر می گرداند، حساسیتهای منطقه ای، نژادی و قبیله ای را در این برهه حساس به وجود می آورد.

این پایگاه بیان کرد: شورای انتقالی اعلام کرده است که به شدت با گرایشهای استقلال طلبانه مبارزه خواهد کرد، اما موضوع قابل تامل این است که نگرانی های معمر قذافی درباره تجزیه لیبی درست بوده است به ویژه اینکه این دیکتاتور به مدت چهل سال مانع تجزیه لیبی شد.