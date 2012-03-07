اروپای امروز مشابه امپراتوری روم قبل از فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه" ، "واکلاو کلاوس" اتحادیه اروپا را با امپراتوری روم مقایسه کرده و انتقاد سختی را به مناسبات داخلی این اتحادیه وارد کرد.

به نوشته" دی پرسه" رئیس جمهوری چک در مقدمه کتاب جدیدش شرایط امروز اتحادیه اروپا را با دوران امپراتوری روم قبل از فروپاشی مقایسه کرده است.

کلاوس در این مقدمه این چنین نوشته که من اخیرا یک تحلیل زیبا درباره پایان دوران امپراتوری روم خواندم که در آن این جمله وجود داشت که احساس ابرقدرتی و بهترین بودن رومیها را کور کرده بود. من احساس می کنم که دقیقا چنین چیزی برای اروپاییهای امروز اعتبار دارد.

وی افزود: اروپا دیگر نمی خواهد خیلی کار کند و از خود حمایت کند.

به نوشته "دی پرسه" رئیس جمهوری چک با این مقایه خود می خواهد سناریوی سقوط اتحادیه اروپا را شفاف سازی کند. وی همچنین به سخنان یک نویسنده آمریکایی اشاره می کند که پیش گویی کرده بود که اتحادیه اروپا به یک امپراتوری روم هابسبورگ جدید با همه مسائل و مشکلات مربوط به آن تبدیل می شود .

به اعتقاد رئیس جمهوری چک اتحادیه اروپا غرق در مسائل بزرگ و پیچیده ای می باشد. این اتحادیه یک انستیتو می باشد که عموما سودی برای اروپا ندارد. اروپا به یک ظرف هماهنگی دیگری نیاز دارد.

به اعتقاد کلاوس وقایع در سالهای گذشته در اروپا و در جهان غرب خوشحال کننده نبوده است.