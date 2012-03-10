به گزارش خبرنگار مهر، پزشکی ورزشی، توان بخشی، تربیت بدنی، علوم ورزش و تغذیه ورزشی محورهای اصلی برای برگزاری هشتمین دوره کنگره بین‎المللی پزشکی ورزشی است که 13 تا 15 اردیبهشت‏ماه سال آینده در اصفهان برگزار خواهد شد.

برای برگزاری کنگره بین‌المللی پزشکی ورزشی 1027 مقاله توسط متخصصان داخلی و خارجی به دبیرخانه واصل شده است تا بهترین‌های آنها برای شرکت در کنگره انتخاب شوند. بخش داوری مقالات ارسالی تا 20 اسفندماه ادامه دارد ضمن اینکه از میان مقالات منتخب 90 مقاله در قالب سخنرانی و مابقی آنها به صورت پوستر درجریان برگزاری مجمع ارائه خواهد شد.

دعوت از مربیان خارجی شاغل درتیم‌های ملی ایران از برنامه‌های ویژه برای برگزاری هشتمین دوره کنگره بین‌المللی پزشکی ورزشی است تا از حضور آنها برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی استفاده شود. این کار با همکاری کمیته ملی المپیک انجام می‌شود و به همین منظور از مربیان خارجی مانند "خولیو ولاسکو"، سرمربی تیم ملی والیبال و مربیان خارجی در رشته‌های دوومیدانی، قایقرانی، هندبال و بسکتبال دعوت شده که حضور آنها قطعی شده است.

البته از آنجا که کمیته ملی المپیک در انعقاد قرار داد مربیان خارجی فوتبال نقشی ندارد، طی مکاتبه با فدراسیون فوتبال از "کی روش" برای حضور در کنگره و شرکت در کارگاه‌های آموزشی دعوت شده است اما هنوز نتیجه قطعی مشخص نیست.

قدردانی از پیشکسوتان پزشکی ورزشی و تربیت بدنی علوم ورزشی از دیگر برنامه‎های جانبی و ویژه برای برگزاری هشتمین دوره کنگره بین‎المللی پزشکی ورزشی است. برای برگزاری این کنگره یک تفاهم نامه همکاری میان فدراسیون پزشکی ورزشی و شهرداری اصفهان منعقد شده است.