برگزاری مراسم نکوداشت مجریان گفتمان در قرچک/ کشف ۲۴۶۰۰ انواع مواد محترقه در ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه قرچک در این مراسم که در اداره تبلیغات اسلامی قرچک برگزار شد، گفت: بیشترین بعدی که باید درمدارس مورد توجه بیشتر قرارگیرد، بعد پرورشی است.

حجت الاسلام اسماعیلی افزود: معلمان مسئولیت سنگینی برعهده دارند چرا که بعد از خانه، بچه‌ها، تحت پرورش معلمان قرا می‌ گیرند و رفتار یک معلم برای شاگرد الگو است.

۲۲حلقه چاه آب آشامیدنی در جنوب شرق استان تهران حفر شد

مدیر عامل آبفای جنوب شرقی استان تهران گفت: طی یازده ماه سال جاری عملیات حفاری ۲۲حلقه چاه آب آشامیدنی در شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به پایان رسید.

منصور جنتی افزود: این چاهها به منظور تأمین آب شرب شهروندان جنوب شرق استان تهران و افزایش تولید آب با توجه به مهاجر پذیری منطقه حفر شدند.

وی با اشاره به پدیده رانش زمین در منطقه جنوب شرق استان تهران یادآورشد: سالانه در اثر پدیده مذکور جدار تعدادی از چاهها کج شده یا با کاهش دبی مواجه می شوند که این مسئله باعث می شود این چاهها از مدار بهره برداری خارج گشته و چاههای جدید به منظور جابجایی حفر شوند.

۲۴۶۰۰ انواع موادمحترقه در شهرستان ورامین کشف شد

به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار چهارشنبه آخر سال مأموران کلانتریهای ۱۵ و۱۶ شهرستان ورامین شرق تهران، در بازرسی از چند باب مغازه۲۴۶۰۰ انواع مواد محترقه را کشف کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی شرق تهران گفت: برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال به شکل نادرست موجب شده تا روزهای پایانی سال به روزهای نگرانی و اضطراب خانواده ها تبدیل شود و شاهد حوادث غم بار باشیم.

سرهنگ محمد شاهسون افزود: استفاده غیرمجاز از مواد محترقه و سلب آسایش دیگران در روزهای آخرسال تهدید امنیت عمومی جامعه محسوب و به منظور پیشگیری از بروزحوادث تلخ، طرحهای ویژه ای به اجرا گذاشته می شود و با متخلفان به شدت برابرقانون برخورد خواهد شد.

وی بیان داشت: مواد محترقه کشف شده از نوع فشفشه، آبشار، تی ان تی، کبریتی، ترقه و … بوده و کلیه متهمان نیز با پرونده تشکیل شده به مقام قضایی تحویل داده شدند.