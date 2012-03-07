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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

ابراهیمی اعلام کرد:

350 مقاله به دبیرخانه همایش دین دانشگاه و علوم انسانی ارسال شد

350 مقاله به دبیرخانه همایش دین دانشگاه و علوم انسانی ارسال شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: دبیر علمی همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی گفت: بیش از350 عنوان مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان علی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی در دانشگاه مازندران افزود: بیش از 250 مقاله کامل و 100 عنوان چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد.

وی بیان داشت: بیش از 160 عنوان مقاله برای ارائه در همایش از سوی داوران پذیرفته شد که از این میزان 80 مقاله به صورت سخنرانی و سایر مقالات به شکل پوستر آماده شد.

دبیر علمی همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی اظهار داشت: 500 نفر مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کردند که  60 داور مقالات آنها را داوری کردند.

ابراهیمی گفت: بیش از 40 دانشگاه و مرکز علمی در ارسال مقاله به دبیرخانه همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی همکاری کردند.

کد مطلب 1554389

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