350 مقاله به دبیرخانه همایش دین دانشگاه و علوم انسانی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان علی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی در دانشگاه مازندران افزود: بیش از 250 مقاله کامل و 100 عنوان چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد.

وی بیان داشت: بیش از 160 عنوان مقاله برای ارائه در همایش از سوی داوران پذیرفته شد که از این میزان 80 مقاله به صورت سخنرانی و سایر مقالات به شکل پوستر آماده شد.

دبیر علمی همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی اظهار داشت: 500 نفر مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کردند که 60 داور مقالات آنها را داوری کردند.

ابراهیمی گفت: بیش از 40 دانشگاه و مرکز علمی در ارسال مقاله به دبیرخانه همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی همکاری کردند.