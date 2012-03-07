به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص تشریح بودجه پیشنهادی شهرداری قم در سال 91، اظهار داشت: بودجه پیشنهادی شهرداری قم بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق با اندک تغییراتی به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و برای سیر مراحل قانونی به فرمانداری ارسال شد.



وی با بیان این که امسال شهرداری قم در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را تقدیم شورا کرد، یادآور شد: مبلغ کل بودجه ای که به تصویب شورا رسید، 750 میلیارد تومان است که از بخش های مختلفی تشکیل شده، به علاوه در کنار این بودجه شهرداری بودجه ضمیمه ای بالغ بر 500 میلیارد تومان نیز بر اساس کمک های دولت، پیشنهاد کرده است که قطعی نیست.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بخش درآمدهای این بودجه اظهار داشت: این بخش شامل درآمدهای عمومی شهرداری از جمله عوارض صدور پروانه، گذرنامه، گواهی نامه، مالیات بر ارزش افزوده و ... با رقم 134 میلیارد تومان؛ عوارض اختصاصی با رقم 21.5 میلیارد تومان؛ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری از جمله سوهانی‌ها و باسکول ها و ... بالغ بر 11.3 میلیارد تومان؛ درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری از جمله مال الاجاره ها و سپرده های شهرداری با رقم 700 میلیون تومان؛ کمک های اعطایی از سوی دولت بالغ بر 5 میلیارد تومان و سایر منابع با رقم 550 میلیارد تومان خواهد بود.



عمده درآمدهای شهرداری در سال آینده از محل فروش اموال و املاک است



وی یادآور شد: عمده درآمدهای شهرداری در سال 91 از محل فروش اموال و املاک خواهد بود.



بختیاری در ادامه تصریح کرد: بر مبنای رقم بودجه 750 میلیارد تومانی سال 91، شهرداری قم نسبت هزینه های عمرانی به هزینه های جاری مطلوب تر و بالاتر دیده شده است به طوری که 88 درصد آن صرف کارهای عمرانی و 12 درصد صرف هزینه های جاری شهری خواهد شد.



74 میلیارد تومان بودجه 91 شهرداری قم صرف خدمات شهری می شود



وی اضافه کرد: در بخش خدمات شهری 74.5 میلیارد تومان صرف هزینه های شهری از جمله رفت و روب شهری، جمع آوری زباله ها، نگهداری فضای سبز شهری و ... خواهد شد.

