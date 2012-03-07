2600 پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس شهرستان ورامین دایر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم محمودی در مراسم جشن شکوفه های مدارس شهرستان ورامین که ظهر چهارشنبه برگزار شد، افزود: در جشن شکوفه های امسال شهرستان ورامین ‌بیش از یک میلیارد و 300 میلیون ریال کمک جمع آوری شد که همه این کمکها به دانش آموزان بی بضاعت مدارس تحویل داده شد.

استقرار 12 پایگاه جشن نیکوکاری در میادین و خیابانها

وی بیان داشت: علاوه بر این 12 پایگاه ثابت نیز در میادین و خیابانهای اصلی شهرهای ورامین و قرچک و جواد آباد کمکهای نوع دوستانه مردم جهت کمک به نیازمندان را جمع آوری می کنند.

این مسئول ادامه داد: هم اکنون بیش پنج هزار و 500 نفر در قالب 2 هزار 800 خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) شهرستان ورامین قرار داشته و از خدمات آن بهره مند می شوند.

محمودی عنوان کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته به مناسبت فرا رسیدن سال جدید به تمامی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد کمک هزینه های نقدی از مبلغ 300 هزار ریال به بالا ارائه شده است.

وی افزود: امید است در سایه توجه خیرین نیک اندیش و حمایتهای آنان، بتوان شاهد رفع نیاز تمامی نیازمندان شهرستان بود.

گفتنی است در این مراسم که در تمامی مدارس شهرستان ورامین برگزار شد، دانش آموزان و مردم نیک اندیش شهرستان ورامین کمکهای انسان دوستانه خود را به نیازمندان اهدا کردند.