ساختار مستندهای موجود در جشنواره حسنات ضعیف بود

مهناز افضلی مستندساز که در این دوره از جشنواره فیلم "حسنات" به عنوان داور حضور دارد ضمن بیان این مطلب در خصوص کم وکیف مستندهای حاضر در این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من مستندهای موجود در جشنواره فیلم حسنات علی‌رغم ساختار ضعیفی که داشتند. با اندکی تامل درشیوه کارگردانی می‌توانند در آینده به فیلم‌های خوبی تبدیل شوند و به معنای واقعی می‌توان در انتظار فیلمسازان خوب و قابل درعرصه سینمای ایران بود.

وی با اشاره به این مطلب که اغلب فیلم‌های حاضر در جشنواره‌های مختلف فیلم کوتاه و مستند آثاری سفارشی هستند گفت: متاسفانه بیشتر موضوعاتی که در فیلم‌ها مطرح می‌شوند سفارشی هستند در واقع این دسته از فیلم‌ها بیش از اینکه فیلم مستند باشند معمولا انشاء‌های تصویری هستند و تجربه هم نشان داده که وجود آثار سفارشی خلاقیت درعرصه فیلمسازی را کاهش می‌دهد.

داور بخش مستند جشنواره فیلم "حسنات" در ادامه افزود: در این دوره از جشنواره فیلم حسنات 40 فیلم مستند دیدم که برخی از این فیلم‌ها آثار خوب و به نوعی از پدیده‌های این دوره از جشنواره فیلم حسنات بودند. اما همین فیلم‌‌ها به یک بررسی کیفی خوب به لحاظ تدوین می‌تواند به آثار قابل توجه تبدیل شوند.

کارگردان مستند تحسین شده "کارت قرمز" در پایان صحبت‌های خود با اشاره به برنامه‌های آتی خود گفت: فیلمسازی در شرایط فعلی کار دشواری است چراکه سراغ هر سوژه‌ای که می‌روم با اما واگرها و باید ونبایدهای بسیاری مواجه می‌شوم. در مقابل هم باید کارهای سفارشی انجام داد که ساخت چنین فیلم‌هایی از عهده من خارج است.