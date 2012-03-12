احداث 21 واحد مسکونی از سوی موسسه خیریه نزول رحمت در صفادشت

حجت الاسلام سید احمد سادات رسول در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آموزه های دین مبین اسلام به مباحثی همچون زکات، خمس، توجه به محرومان و محرومیت زدایی تاکید شده و در آیات قرآن نیز موارد بسیاری از انفاق کردن و بخشیدن بیان شده است.

این مسئول کسب روزی حلال را از واجبات یک مسلمان معرفی کرد و عنوان کرد: رزق و روزی دست خداست و به نسبت تلاش هر کسی روزی فرد مقدر می شود و اگر بر معیار حلال بودن مال تلاش شود، آن رزق خداست.

سادات رسول گفت: شهر صفادشت با تاسیس موسسه خیریه نزول رحمت توانسته است 700 خانواده را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد، همچنین سوله ای با مساحت 800 متر مربع ساخته است تا به این وسیله در اشتغال زایی مردم این شهر قدمی را برداشته باشد.

امام جمعه صفادشت افزود: در سال جهاد اقتصادی رویکرد مسئولان این شهر، بر اساس اشتغال زایی و ترویج احکام اسلامی، آموزش احکام مکاسب وتوجه به محرومان بوده است.



