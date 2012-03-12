  1. استانها
  2. تهران
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

سادات رسول خبر داد:

احداث 21 واحد مسکونی از سوی موسسه خیریه نزول رحمت در صفادشت

احداث 21 واحد مسکونی از سوی موسسه خیریه نزول رحمت در صفادشت

ملارد - خبرگزاری مهر: امام جمعه صفادشت ملارد از راه اندازی موسسه خیریه نزول رحمت به منظور محرومیت زدایی در این منطقه خبر داد و گفت: هم اکنون 21 واحد مسکونی توسط این موسسه احداث شده است.

حجت الاسلام سید احمد سادات رسول در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آموزه های دین مبین اسلام به مباحثی همچون زکات، خمس، توجه به محرومان و محرومیت زدایی تاکید شده و در آیات قرآن نیز موارد بسیاری از انفاق کردن و بخشیدن بیان شده است.

این مسئول کسب روزی حلال را از واجبات یک مسلمان معرفی کرد و عنوان کرد: رزق و روزی دست خداست و به نسبت تلاش هر کسی روزی فرد مقدر می شود و اگر بر معیار حلال بودن مال تلاش شود، آن رزق خداست.

سادات رسول گفت: شهر صفادشت با تاسیس موسسه خیریه نزول رحمت توانسته است 700 خانواده را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد، همچنین سوله ای با مساحت 800 متر مربع ساخته است تا به این وسیله در اشتغال زایی مردم این شهر قدمی را برداشته باشد.

امام جمعه صفادشت افزود: در سال جهاد اقتصادی رویکرد مسئولان این شهر، بر اساس اشتغال زایی و ترویج احکام اسلامی، آموزش احکام مکاسب وتوجه به محرومان بوده است.

 

کد مطلب 1554404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها