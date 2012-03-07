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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

شهمیرزادی اعلام کرد:

فعالیت 28 پایگاه جشن نیکوکاری در دامغان

فعالیت 28 پایگاه جشن نیکوکاری در دامغان

دامغان – خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان گفت: 28 پایگاه ویژه جشن نیکوکاری در دامغان پیش بینی شده است.

 ذوالفقار شهمیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به استقرار 28 پایگاه ویژه جمع آوری هدایای مردم در جشن نیکوکاری، اظهار داشت: از این تعداد پایگاه 13 پایگاه شهری و مابقی روستایی خواهد بود.

وی افزود: همچنین در110 مدرسه نیز با همکاری مدیریت آموزش و پرورش دامغان کار جمع آوری کمک های مردمی به دانش آموزان و خانواده های بی بضاعت انجام می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان یادآور شد: فردا همزمان با سراسر کشور جشن نیکوکاری با هدف جمع آوری کمک های شهروندان دامغانی برگزار می شود.

شهمیرزادی اضافه کرد: 19 اسفند نیز پایگاه جمع آوری کمک های مردمی به خانواده های نیازمند در نمازهای جمعه شهرهای دامغان و دیباج ایجاد می شود.

وی گفت:40 نفر رابط افتخاری کار جمع آوری کمک های مردمی را در سطح شهرستان دامغان و شهرهای امیریه و دیباج برعهده دارند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان پیش بینی کرد: امسال در جشن نیکوکاری 700 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی از سوی شهروندادن دامغانی جمع آوری شود.

شهمیرزادی اظهار داشت: سال گذشته 350 میلیون ریال کمک های مردمی به صورت نقدی و کالا در جشن نیکوکاری جمع آوری و در بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

جشن نیکوکاری با هدف جمع آوری کمک های مردمی به نیازمندان از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) و با همکاری نیروی مقاومت بسیج و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 1554419

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