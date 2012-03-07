فعالیت 28 پایگاه جشن نیکوکاری در دامغان

ذوالفقار شهمیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به استقرار 28 پایگاه ویژه جمع آوری هدایای مردم در جشن نیکوکاری، اظهار داشت: از این تعداد پایگاه 13 پایگاه شهری و مابقی روستایی خواهد بود.

وی افزود: همچنین در110 مدرسه نیز با همکاری مدیریت آموزش و پرورش دامغان کار جمع آوری کمک های مردمی به دانش آموزان و خانواده های بی بضاعت انجام می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان یادآور شد: فردا همزمان با سراسر کشور جشن نیکوکاری با هدف جمع آوری کمک های شهروندان دامغانی برگزار می شود.

شهمیرزادی اضافه کرد: 19 اسفند نیز پایگاه جمع آوری کمک های مردمی به خانواده های نیازمند در نمازهای جمعه شهرهای دامغان و دیباج ایجاد می شود.

وی گفت:40 نفر رابط افتخاری کار جمع آوری کمک های مردمی را در سطح شهرستان دامغان و شهرهای امیریه و دیباج برعهده دارند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان پیش بینی کرد: امسال در جشن نیکوکاری 700 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی از سوی شهروندادن دامغانی جمع آوری شود.

شهمیرزادی اظهار داشت: سال گذشته 350 میلیون ریال کمک های مردمی به صورت نقدی و کالا در جشن نیکوکاری جمع آوری و در بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

جشن نیکوکاری با هدف جمع آوری کمک های مردمی به نیازمندان از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) و با همکاری نیروی مقاومت بسیج و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور برگزار می شود.