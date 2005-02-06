جلد دوم لغت نامه ي قرآن كريم منتشر مي شود

سوري سيار ، سرپرست اين لغتنامه درباره ي اين كتاب، به خبرنگار كتاب مهر گفت : جلد دوم لغت نامه كه شامل حرف ( ح تا د ) است به زودي منتشر خواهد شد. هدف از انتشار اين لغتنامه سهولت استفاده دانشجويان و پژوهشگران فارسي زبان از قرآن كريم بوده است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيار درباره ويژگي هاي اين لغت نامه افزود : اين لغت نامه كاملا به زبان فارسي وبراساس كتاب « معجم المفهرس لالفاظ قرآن الكريم » ، تاليف نوزده استاد مصري در سال 1942، تاليف شده است . از ويژگي هاي اين كتاب اين است كه راجع به هر آيه توضيحات مفصل تاريخي آمده وبه جز اين فهرست اعلام جامعي هم براي اين لغتنامه تدوين شده است كه كار استفاده از كتاب را آسان تر مي كند.

سرپرست لغتنامه قران كريم خاطر نشان كرد : دو مجلد اول ودوم اين مجموعه يك سال قبل آماده شد و جلد سوم وچهارم آن براي حروفچيني فرستاده شده است ومجلدات پنجم وششم هنوز تاليف نشده است .

وي افزود : استاد عادل سبزواري كار تاليف اين كتاب را شانزده سال قبل آغاز كرده ويكبار اين مجموعه اي به همين نام اما نه به شكل مفصل كنوني ، توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامي منتشر شده بود كه البته با لغتنامه كنوني تفاوت هاي بسياري دارد .

سوري سيار درباره ي ديگر تاليفات سبزواري گفت : استاد محمود عادل سبزواري متولد سال 1294 هجري شمسي است واز ايشان تاكنون تاليفات بسياري به چاپ رسيده است . از مهمترين تاليفات ايشان كتاب « مجمع البحرين » درلغت عربي است كه جزء كتب مرجع حوزوي محسوب مي شود.